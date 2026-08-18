Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun’un mezarının açılmasına yönelik feth-i kabir kararı verildi.

Karar doğrultusunda Denizolgun’un mezarı açılacak ve ölüm nedeninin yeniden incelenmesi amacıyla adli inceleme yapılacak. İncelemede elde edilecek bulguların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve delillerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

ÖLÜM NEDENİ YENİDEN ARAŞTIRILACAK

Feth-i kabir işlemiyle birlikte Denizolgun’un ölümünün doğal nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve herhangi bir dış müdahale bulunup bulunmadığı adli yöntemlerle araştırılacak. Sürecin ardından hazırlanacak raporun soruşturmanın seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.

Feth-i kabir, ölüm nedeni veya ölüm şekline ilişkin yeni bir adli incelemeye ihtiyaç duyulması halinde mezarın yetkili makam kararıyla açılması işlemi olarak uygulanıyor. Bu aşamada feth-i kabir kararı tek başına ölümde dış müdahale bulunduğu anlamına gelmiyor.

ANTALYA MİLLETVEKİLLİĞİ VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YAPTI

1956 yılında İstanbul’da doğan Arif Ahmet Denizolgun, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nden Antalya Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Denizolgun, Mesut Yılmaz başbakanlığındaki 55. Hükümet döneminde 4 Ağustos 1998 ile 11 Ocak 1999 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

Soruşturma kapsamında yapılacak feth-i kabir işleminin ardından adli makamların elde edeceği bulgular, Denizolgun’un ölümüne ilişkin soru işaretlerinin açıklığa kavuşturulmasında kullanılacak.