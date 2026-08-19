Fenerbahçe, UEFA

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'de oynanan ve Alman hakem Sven Jablonski'nin yönettiği kritik mücadelede, sarı-lacivertli ekip geriye düştüğü karşılaşmadan beraberliği kurtararak tur umutlarını rövanşa taşıdı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, maçın 9. dakikasında Guendouzi'nin ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşuyla gole yaklaşan taraf temsilcimiz oldu. Ancak 40. dakikada Tolisso'nun çizgiye inerek yaptığı ortada Openda'nın kafa vuruşuyla Lyon 1-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mason Greenwood'un kaydettiği golle skora denge getirdi.

DİREKLER GOLE İZİN VERMEDİ

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında her iki takım da galibiyet golü için önemli fırsatlar yakaladı. 52. dakikada Lyon forması giyen Openda'nın sert şutu direkten dönerken, seken topta Tolisso'nun vuruşunu kaleci Ederson kontrol etti. 58. dakikada Talisca'nın şutu az farkla dışarı çıkarken, 63. dakikada Archie Brown'un ortasında Muriqi'nin kafa vuruşunu kaleci Greif kurtardı. 80. dakikada Nene'nin sol kanattan ceza alanına girerek yaptığı vuruş direkten dönünce mücadele 1-1 sona erdi.

TUR İÇİN HANGİ SONUÇ GEREKİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2008-2009 sezonunda gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu hasreti bitirmeyi hedefliyor. Deplasman golü kuralının kalktığı mevcut UEFA formatında, Fenerbahçe'nin turu geçmesi için 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak rövanş mücadelesinden mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise maç uzatmalara gidecek.