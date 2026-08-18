ALANYA’DA spor alanında eğitim veren Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor. Okul yönetimi, öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik hizmet veren öğrenci pansiyonu için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, pansiyonda kalmak isteyen öğrencilerin belirlenen başvuru takvimini dikkate almaları istendi. Başvurular için son tarih 28 Ağustos olarak açıklandı.

SON BAŞVURU 28 AĞUSTOS

Öğrenci pansiyonuna başvuruda bulunacak öğrencilerin gerekli işlemleri 28 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sırasında talep edilen belgeler ve sürece ilişkin ayrıntılı bilgiler ise okulun internet sayfasında yayımlandı.

Öğrenci ve velilerin herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli evrakları önceden hazırlayarak belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamalarının önem taşıdığı belirtildi.

GEREKLİ EVRAKLAR İNTERNET SİTESİNDE

Okul yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmede, pansiyon başvurusu için hazırlanması gereken belgelerin okulun resmi internet sayfasından öğrenilebileceği ifade edildi. Öğrencilerin başvuru öncesinde duyuruları inceleyerek işlemlerini buna göre gerçekleştirmeleri istendi.

Pansiyon hizmetiyle özellikle Alanya dışından veya okula uzak bölgelerden gelen öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Spor alanında eğitim almak isteyen gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hem eğitim hem de pansiyon imkanlarına ilişkin hazırlıklarına devam ediyor.

Okulun pansiyon imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, gerekli belgelerle birlikte 28 Ağustos’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. (Mehmet TUNÇ)