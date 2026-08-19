Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos 2026

Perşembe günü Antalya genelinde geniş çaplı bakım, yatırım ve deplase çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle, aralarında Alanya, Gazipaşa, Muratpaşa, Kepez ve Korkuteli'nin de bulunduğu 12 ilçede belirli saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Alanya ilçesinde Okurcalar, Alara ve Çakallar mahallelerini kapsayan bölgelerde sabah 09:00 ile 13:00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Gazipaşa ilçesinde ise Cumhuriyet ve Pazarcı mahallelerinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında; Kahyalar, Beyobası, Korubaşı ve İstiklal mahallelerinde ise 15:00 ile 18:00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa'da Altıntaş, Ermenek ve Güzeloba mahalleleri; Kepez'de ise Duacı, Göçerler, Aktoprak ve Varsak Karşıyaka bölgeleri 09:00 ile 16:00 saatleri arasında çalışmalardan etkilenecek. Aynı saat diliminde Korkuteli'nin Avdan, Beğiş, Büyükköy ve İmrahor mahalleleri ile Döşemealtı, Akseki ve Elmalı ilçelerine bağlı çok sayıda kırsal ve merkez mahallede de elektrik kesintisi yapılacak.

KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Uzmanlar, planlı kesintiler sırasında voltaj dalgalanmalarına bağlı olarak elektronik cihazların zarar görmemesi için fişlerin prizden çekilmesini tavsiye ediyor. Vatandaşlar, kendi mahallelerindeki güncel kesinti haritalarına ve anlık arıza durumlarına AEDAŞ'ın resmi internet sitesi ile 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşabiliyor.

Turizm sezonunun aktif olarak devam ettiği Alanya, Gazipaşa ve Antalya merkezindeki işletmelerin, açıklanan saat dilimlerine göre jeneratör ve soğutucu sistem hazırlıklarını yapması, muhtemel ticari kayıpların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından yakından takip ediliyor.