UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalabilmek için mücadele eden Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde kazanarak Fransa’da oynanacak rövanşa avantajlı gitmeyi hedefliyor.

Devler Ligi serüvenine 2’nci eleme turunda başlayan Fenerbahçe, önce Gornik Zabrze’yi, ardından Sturm Graz’ı saf dışı bırakarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, Lyon engelini de geçmesi halinde 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretine son verecek.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşması 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

Chobani Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadeleyi Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Lyon karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece futbolseverler kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesini şifresiz olarak takip edebilecek.

Eşleşmenin rövanşı ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe’nin karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11’iyle başlaması bekleniyor.

Lyon’un muhtemel 11’inde ise Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana ve Openda yer alıyor.

LUKAKU KADROYA EKLENDİ

Fenerbahçe’de Lyon karşılaşması öncesinde kadroda da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sturm Graz karşılaşmasında sakatlanan Jayden Oosterwolde UEFA’ya bildirilen kadrodan çıkarılırken, Sidiki Cherif de listede yer almadı. Sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok’un da karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

Gençlerbirliği karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giymeyen Ederson’un Lyon karşısında yeniden kaleyi devralması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Napoli’den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku’nun da UEFA listesine eklenmesi dikkat çekti. Teknik direktör İsmail Kartal’ın Lyon karşısındaki önemli hücum kozlarından birinin ise Anderson Talisca olması bekleniyor.

FENERBAHÇE AVRUPA’DA 305’İNCİ MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-lacivertli ekip Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 305’inci maçına çıkacak. Fenerbahçe bugüne kadar Fransız takımlarıyla 25 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerin 5’ini Lyon’a karşı oynadı.

Fenerbahçe, İstanbul’daki ilk karşılaşmadan avantajlı bir sonuçla ayrılarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselme yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.