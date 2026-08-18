Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyaspor’a 2026 yılı içinde sağladığı toplam 52 milyon TL’lik nakdi destek, Alanya’da başlayan tartışmanın ardından yeniden gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alanyaspor’a aynı yönde bir destek verilmemesinin gerekçesini açıklarken kulüpten kendilerine resmi talep ulaşmadığını söyledi.

52 MİLYON TL İKİ AYRI DESTEKLE OLUŞTU

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayında Antalyaspor’a 32 milyon TL nakdi destek sağladı. Temmuz ayındaki ikinci birleşimde ise 20 milyon TL’lik yeni destek oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyaspor’a 2026 yılı içinde verdiği nakdi destek 52 milyon TL’ye çıktı.

Temmuz ayındaki toplantıda 157 gündem maddesi görüşüldü. Büşra Özdemir, karar sırasında belediyenin kanunun izin verdiği sınırlar içinde spor kulüplerine destek sağladığını belirterek Antalyaspor’un yaşadığı mali sürece işaret etti.

ALANYA’DAN “ALANYASPOR’A DA DESTEK” ÇAĞRISI GELDİ

Kararın ardından Alanya’da aynı imkanın Alanyaspor için de sağlanması yönünde çağrılar yapıldı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalyaspor’a verilen desteği olumlu bulduklarını ancak Alanyaspor’un da destek kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Tavlı, hem Antalya Büyükşehir Belediyesi hem de Alanya Belediyesi meclislerinden Alanyaspor için destek kararı çıkmasını istedi. Tartışma, iki kulübe belediye tarafından sağlanan mali imkanların karşılaştırılması üzerinden devam etti.

ÖZDEMİR: ALANYASPOR’DAN RESMİ TALEP GELMEDİ

Büşra Özdemir ise eleştirilere verdiği yanıtta Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki duruma ilişkin yeni bir ayrıntı paylaştı. Özdemir, Alanyaspor yönetiminden Büyükşehir Belediyesi’ne resmi bir yardım başvurusu yapılmadığını söyledi.

Özdemir, “Alanyaspor’dan bize hiçbir resmi talep gelmedi. Mesajlar geldi ve sosyal medyadan talepler oldu. Ancak bir talep yapılacaksa kulüp başkanından gelmeli” dedi.

Alanyaspor Başkanı ya da kulüp yönetiminden kendilerine doğrudan ulaşılmadığını belirten Özdemir, bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’nin Alanyaspor’dan yapılmış resmi bir destek talebi üzerinden işlem yürütmediğini ifade etti.

ANTALYASPOR İÇİN KENT ÇAPINDA KAMPANYA YÜRÜTÜLDÜ

Özdemir, Antalyaspor’a verilen desteğin kulübün ligden düşmesinin ardından yaşadığı mali süreçte gündeme geldiğini söyledi. Antalya’da kulübün yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yardım çağrıları yapıldığını belirten Özdemir, kendilerine de bu süreçte destek talebi ulaştığını anlattı.

Antalyaspor’un resmi internet sitesinde 10 Mart 2026’da yayımlanan açıklamada da kulüp için yardım kampanyası başlatıldığı duyurulmuştu. Kulüp, kampanyanın ilk döneminde toplanan bağışın 311 bin TL seviyesinde kaldığını açıklamıştı.

Antalyaspor yönetimi 23 Temmuz’da da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir’i ziyaret etti. Görüşmede kulübün mali durumu ve yeni sezon hazırlıkları ele alındı. Özdemir bu görüşmede de 32 milyon TL ve ardından 20 milyon TL olmak üzere toplam 52 milyon TL nakdi destek sağlandığını açıkladı.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE ARTIK “RESMİ BAŞVURU” VAR

Alanya’dan gelen çağrılarla başlayan tartışmada böylece yeni bir başlık ortaya çıktı. Büyükşehir yönetiminin açıklamasına göre Alanyaspor için sosyal medya ve bireysel mesajlarla talepler iletilmesine rağmen kulüp başkanı veya yönetimi tarafından resmi destek başvurusu yapılmadığı iddia edildi.