KULİSLERİN nabzını tutmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde turizmin kalbinin attığı yere, Alanya İskelesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdim.

Alanya’nın vitrini diyoruz, göz bebeği diyoruz ama o vitrinde bir süredir herkesin konuştuğu, merak ettiği bir konu var: Balıkçı Barınağı’nın akıbeti.

​Öyle ya, 40 milyon liralık bir ödenekten bahsediliyor, yer yer oluşan çökmeler gözle görülüyor, ama neden bir türlü tamir edilmiyor?

Sokaktaki vatandaşın da oradaki esnafın da sorduğu soru bu: "Neden bekleniyor?"

​Önce iyi haberi verelim. Bölge esnafıyla konuştum, yüzler gülüyor.

Neden mi?

Çünkü yılların kronikleşmiş o ağır koku sorunu, uzun uğraşlar neticesinde çözülmüş.

Esnaf derin bir nefes almış. Keza internet altyapısı da tamamlanmak üzere. Yani bölgede bir hareketlilik var, bir niyet var.

​Bölgeyi gezerken taksici dostlarımız yolumuzu kesti. Biliyorsunuz, taksiciler sokağın aynasıdır. Şunu söylediler: "Sudi Bey, Kızıl Kule’den eski belediye binasına kadar olan bu yol artık yamayı kaldırmıyor. Biz buraya yama değil, şöyle pırıl pırıl bir sıcak asfalt istiyoruz. Bu isteğimiz yazıp yetkililere iletir misiniz?"

​Biz de görevimizi yaptık, konuyu hemen en yetkili isme, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’a sorduk.

​Murat Bey’e taksicilerin sıcak asfalt talebini ve barınağın neden tamir edilmediğini açık açık sordum.

Aldığım cevaplar aslında sürecin neden bu noktada olduğunu gayet iyi özetliyor.

​Koçak, bölgede hummalı bir çalışma planlandığını belirterek şunu söyledi: "O bölgede, özellikle balıkçı barınağı civarında ciddi bir çalışma yapılacak. Biz şimdi oraya sıcak asfalt döksek bile, yapılacak o büyük çalışma sırasında bu asfalt ister istemez zarar görecek. Kaynağımızı verimli kullanmak zorundayız."

​Asıl can alıcı soruya geliyoruz.

Balıkçı barınağındaki o çökmeler ne zaman giderilecek? Murat Levent Koçak’ın verdiği bilgiler ışığında takvim aşağı yukarı şöyle şekilleniyor:

​Çalışmanın DLH (Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) tarafından ihale edilmesi gerekiyor.

Ankara ayağındaki süreçler takip ediliyor.

​Eğer bir aksilik olmazsa, bu sezonun sonunda ya da 2027’nin ilk aylarında ilk kazmanın vurulması bekleniyor.

​Yani tabir-i caizse Balıkçı barınağı bu sezonu "geçici bir pansumanla" atlatacak. Asıl büyük operasyon yıl sonu başlıyor.

​Anladığım kadarıyla strateji şu: Önce ağır işler bitecek, barınak onarılacak, altyapı tamamen yerine oturacak; ardından o beklenen sıcak asfalt ve kapsamlı çevre düzenlemesi yapılacak.

​Alanya Belediye yönetimi "önce temel, sonra süs" diyor.

Biz de bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bakalım 2027 başında o sözler tutulacak mı? Hep beraber göreceğiz.

Esen kalın…