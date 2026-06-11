Olay, Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'nın TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağı, inişin ardından park yerine yönlendirildiği sırada kaza yaşadı. Edinilen bilgilere göre uçağın sağ kanadı, manevra sırasında yer radar anten direğine temas etti.

267 YOLCU GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından uçakta bulunan yolcular kontrollü şekilde tahliye edildi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün yaptığı açıklamada, uçaktaki 267 yolcunun güvenli biçimde tahliye edildiğini belirtti.

Üstün, olay sırasında hafif şekilde yaralanan bir yolcunun bulunduğunu, ancak sağlık durumunun iyi olduğunun kendilerine bildirildiğini ifade etti.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır."