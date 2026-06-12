Alanya, bugün Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli unsurlarını ağırlıyor. Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı kapsamında görev yapan TCG İMBAT (P-335) ve TCG Tarsus (P-1204) hücumbotları, ALİDAŞ Limanı'na demirleyerek vatandaşlarla buluşuyor.

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk donanmasının gücünü ve teknolojik kapasitesini yakından görmek isteyen vatandaşların gemileri ziyaret edebileceği belirtildi. Ziyaretler sabah 10.00-12.00 ile öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

MAVİ VATANIN KAHRAMANLARI ALANYA'DA

Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı unsurları arasında yer alan hücumbotlar, sahip oldukları yüksek hareket kabiliyeti ve modern sistemleriyle dikkat çekiyor. Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı kapsamında Akdeniz'de görev yapan gemilerin Alanya'ya gelmesi, vatandaşlar için de önemli bir deneyim fırsatı sunuyor.

Gemileri ziyaret edecek vatandaşlar, savaş gemilerinin çeşitli bölümlerini yakından inceleme imkanı bulurken, görevli personelden gemilerin özellikleri ve Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetleri hakkında bilgi alabilecek.

VATANDAŞLAR DENİZCİLERLE BULUŞACAK

Ziyaret programı kapsamında vatandaşlar, Türk denizcileriyle bir araya gelerek donanmanın görevleri hakkında bilgi edinme fırsatı da yakalayacak. Özellikle çocuklar ve gençler için ilgi çekici olması beklenen etkinliğin yoğun katılım görmesi bekleniyor.

Alanya Kaymakamlığı açıklamasında, "Alanya sahilleri, Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı kapsamında gurur verici bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Mavi vatanın sarsılmaz koruyucuları olan TCG İMBAT ve TCG Tarsus hücumbotları bugün limanımıza demir atıyor" ifadelerine yer verildi.

TÜM ALANYA HALKI DAVETLİ

Yetkililer, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü ve teknolojisini yerinde görmek isteyen tüm vatandaşları ALİDAŞ Limanı'ndaki ziyarete davet etti. Milli gururun hissedileceği etkinlikte, ziyaretçilerin güvenlik kurallarına uyması ve belirtilen saatler içerisinde limanda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bu özel ziyaretin, vatandaşlarla Türk Deniz Kuvvetleri arasındaki bağı daha da güçlendirmesi ve özellikle genç nesillerde denizcilik bilincinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.(Şerife ÇOBAN)