Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde yaşanan kavga mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre bir apartman dairesinin balkonundan yola atılan sürahi, park halindeki bir araca isabet ederek maddi hasara neden oldu.

Aracın zarar gördüğünü fark eden araç sahipleri ile sürahiyi attığı öne sürülen genç arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada tansiyon yükselirken taraflar arasında arbede yaşandı.

İddiaya göre olay sırasında üç kişi, gence sopalarla saldırdı. Çevrede yaşanan hareketlilik mahalle sakinlerinin de dikkatini çekerken, kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü ve genç şahsın sopalarla darbedildiği görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, tarafların ifadelerinin alınması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.