Kimlik doğrulamasını tamamlamayan aboneler için ise hat kısıtlaması ve hattın tamamen kapatılmasına kadar uzanan yaptırımlar uygulanabilecek.

Çipli Kimlik, Yüz Tanıma ve e-Devlet Dönemi

Yeni düzenlemeyle birlikte abonelik işlemlerinde güvenlik seviyesi yükseltiliyor. Aboneler kimlik doğrulama işlemlerini çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, biyometrik doğrulama sistemleri veya e-Devlet üzerinden NFC destekli yöntemlerle gerçekleştirebilecek. BTK'nın hedefi, sahte aboneliklerin, kimlik hırsızlığının ve başkası adına açılan hatların önüne geçmek.

Aboneler Üç Ayda Bir Denetlenecek

Düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de mevcut aboneliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi oldu. İşletmeciler, tüm abonelerin kimlik ve aktiflik durumlarını üç ayda bir denetleyecek. Gerçek kişi abonelerin yanı sıra kurumsal aboneliklerde de yetkili kişilerin bilgileri resmi kayıt sistemleri üzerinden doğrulanacak.

Önce Uyarı, Sonra Kısıtlama

Kimlik doğrulaması yapılamayan veya bilgilerinde uyumsuzluk tespit edilen aboneler ilk aşamada SMS yoluyla bilgilendirilecek. Bildirimin ardından 30 gün içerisinde gerekli işlemler tamamlanmazsa hatta kısıtlama uygulanacak. Kısıtlamaya rağmen 90 gün boyunca doğrulama işleminin gerçekleştirilmemesi halinde ise ilgili hat tamamen kullanıma kapatılabilecek.

Alanyalı Vatandaşlara Çağrı

Oba'dan Mahmutlar'a, Kestel'den Konaklı'ya kadar Alanya genelindeki telefon ve internet abonelerinin mağduriyet yaşamamaları için abonelik bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Yetkililer, vatandaşların e-Devlet üzerinden veya hizmet aldıkları operatörlerin yetkili merkezlerinden kimlik doğrulama ve bilgi güncelleme işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamalarını tavsiye ediyor. Yeni uygulama 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.