Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Alara Çayı'na atladığı öne sürülen 16 yaşındaki Elisa Kırmızı'nın suda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbarın ardından jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Gece boyunca devam eden aramalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı.

Cansız Bedenine Ulaşıldı

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda genç kızın cansız bedenine olay yerinin yakınındaki bölgede ulaşıldı. Acı haber, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğarken, olay ilçede büyük üzüntü yarattı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Elisa Kırmızı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin detaylı inceleme yürütürken, elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.