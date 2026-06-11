Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerinin sadece mesleki hayatlarına değil, sosyal yaşamlarına ve ailelerinin ihtiyaçlarına da katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya Ergoterapist Harun Köse ile önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol sayesinde oda üyeleri, çalışanlar, yöneticiler ve birinci derece yakınları çeşitli ergoterapi hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek. Uygulamanın özellikle çocuk gelişimi, dikkat eksikliği ve davranışsal sorunlar yaşayan bireyler için önemli bir destek sağlaması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN DESTEK

Anlaşma kapsamında dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, saldırgan davranışlar, takıntılar, kaygı bozuklukları (anksiyete), içe kapanıklık gibi alanlarda destek sunulacak. Ayrıca çocuklara yönelik pediatrik ve fonksiyonel ergoterapi uygulamaları da indirim kapsamında yer alacak.

Uzmanlar, ergoterapinin bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmesine, sosyal uyumunu artırmasına ve yaşam kalitesini yükseltmesine katkı sunduğunu belirtiyor. Özellikle çocukluk döneminde alınan desteklerin eğitim ve sosyal yaşam üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu ifade ediliyor.

"ESNAFIMIZIN HER ALANDA YANINDAYIZ"

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yapılan iş birliğinin yalnızca sağlık hizmeti desteği değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın da bir örneği olduğunu belirtti.

Özdemir, "Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak üyelerimizin ve kıymetli ailelerinin yaşam kalitesine katkı sunacak önemli bir iş birliğine daha imza attık. Oda üyelerimiz, çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve birinci derece yakınları ergoterapi hizmetlerinden yüzde 20 indirimli olarak yararlanabilecek" dedi.

Esnafın sadece ticari yaşamında değil, aile hayatında ve çocuklarının gelişim süreçlerinde de yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Özdemir, bu tür sosyal destek projelerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Başkan Özdemir, iş birliğine katkı sağlayan Ergoterapist Harun Köse'ye teşekkür ederek, "Bu anlamlı iş birliği için Harun Köse hocamıza teşekkür ediyor, tüm üyelerimize ve ailelerine sağlıklı, huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

ALESO'nun hayata geçirdiği yeni protokolün, özellikle çocuklarının gelişim süreçlerinde profesyonel destek almak isteyen esnaf aileleri için önemli bir fırsat sunması bekleniyor. Ayrıca oda yönetiminin önümüzdeki dönemde üyelerine yönelik farklı alanlarda yeni sosyal destek anlaşmaları yapmayı planladığı öğrenildi. (Şerife ÇOBAN)