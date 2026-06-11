Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi Dikiş Kulübü tarafından düzenlenen “Kendin Dik Kendin Giy” defilesi, renkli görüntülere sahne olurken öğrenci burslarına da katkı sağladı

SAV-IR Suit Otel’de gerçekleştirilen ve 60’lar konseptiyle hazırlanan defilede, dernek üyelerinin kendi emekleriyle tasarlayıp diktikleri kıyafetler izleyicilerin beğenisine sunuldu. Büyük ilgi gören etkinlikte katılımcılar hem nostaljik bir yolculuğa çıktı hem de eğlenceli anlar yaşadı. ÇYDD Alanya Şubesi Dikiş Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği “Kendin Dik Kendin Giy” defilesi, yalnızca moda ve tasarımın sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesinde sosyal sorumluluk yönüyle de dikkat çekti. Etkinlikten elde edilen gelirlerin öğrenci burslarına aktarılacağı belirtilirken, dayanışma ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Dernek yetkilileri, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla düzenlenen organizasyona katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

El emeği ürünlerin ön plana çıktığı gecede, üyelerin aylar süren hazırlıklarının ürünü olan tasarımlar izleyenlerden tam not aldı. Moda, sanat ve sosyal sorumluluğun buluştuğu etkinlik, katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi. (Mehmet TUNÇ)