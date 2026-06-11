Manavgat'ta 21 Ocak 2026 tarihinde yaşanan şüpheli ölüm olayı, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda cinayet olarak aydınlatıldı. Side Mahallesi Cennetler Sokak'ta bulunan evinde ölü olarak bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Olay günü yakınlarının uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine yapılan ihbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık görevlileri, İbrahim Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İLK DEĞERLENDİRME YANILTTI

Olayın ardından Manavgat Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, karın bölgesinden ateşli silahla vurulan Doğan'ın ölümünün intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Ancak soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olay yerindeki bulgular ve teknik incelemeler sonucunda farklı bir tabloyla karşılaştı.

Yapılan detaylı kriminal incelemelerde, ateşin yakın mesafeden değil uzak atışla gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca elde edilen deliller doğrultusunda Doğan'ın kendi kendine ateş etmiş olmasının mümkün olmadığı tespit edildi.

JASAT DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Cinayet ihtimalinin güçlenmesi üzerine Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay günü Doğan ile aynı evde bulunduğu belirlenen kişilerin hareketleri tek tek incelendi.

Aylar süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından Serkan Y. (47), Fatma Y. (46), Rahim A. (50) ve Akın Y. (50) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Serkan Y. ve Fatma Y.'nin tutuklanmasına karar verirken, Rahim A. ile Akın Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYLAR SONRA AYDINLATILDI

İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayın, jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sayesinde cinayet olduğunun ortaya çıkarılması dikkat çekti. JASAT ekiplerinin delilleri titizlikle incelemesi sonucunda olayın perde arkası aydınlatılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.