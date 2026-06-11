Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. 22 Haziran'da başlayacak 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, hem Avrupa kupalarında hem de lig maratonunda geniş ve alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray yönetimi, özellikle yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine Corendon Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu İbrahim Kaya'nın geldiği iddia edildi.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Transfer çalışmalarında yerli oyunculara özel önem veren Galatasaray'da teknik heyetin, 25 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ettiği öğrenildi. Okan Buruk'un olumlu rapor vermesi halinde yönetimin resmi girişimlerde bulunabileceği öne sürülüyor.

İbrahim Kaya'nın hem merkez orta saha hem de hücuma dönük pozisyonlarda görev yapabilmesi, Galatasaray teknik ekibinin dikkatini çeken önemli özellikler arasında gösteriliyor.

ALANYASPOR'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyan İbrahim Kaya, 37 resmi maçta görev aldı. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak takımının önemli isimlerinden biri oldu.

Sahadaki mücadeleci yapısı, oyun görüşü ve hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, son dönemde birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Alanyaspor'un gelecek planları arasında önemli bir yere sahip olan İbrahim Kaya'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle Galatasaray'ın olası bir transfer girişiminde Alanyaspor ile bonservis pazarlığı yapması gerekecek.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon Euro olarak gösterilen başarılı futbolcunun transfer durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

ALANYASPOR'UN YENİ YILDIZI OLABİLİR

Son yıllarda birçok oyuncusunu büyük kulüplere kazandıran Alanyaspor, İbrahim Kaya'nın da dikkat çeken performansıyla önemli bir transfer dosyasına dönüşmesini sağlayabilir. Sarı-kırmızılıların ilgisinin resmiyete dönüşüp dönüşmeyeceği ise transfer döneminin başlamasıyla birlikte netleşecek.