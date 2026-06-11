Payallar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, 7 Şehitler Parkı'nın bitişiğinde bulunan belediyeye ait alanda yaşanan çevre sorunu bölge halkını rahatsız ediyor. Umut Sitesi ve Utku Sitesi sakinleri, uzun süredir devam eden çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan yoğun toz ve düzensiz görüntünün günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre alanda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında özellikle rüzgarlı havalarda yoğun miktarda toz çevreye yayılıyor. Oluşan toz bulutları, çevredeki konutlara kadar ulaşırken vatandaşlar evlerinin pencerelerini açmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

ÇOCUK PARKININ YANINDA OLMASI ENDİŞE YARATIYOR

Bölgedeki en büyük endişelerden biri ise çalışmaların, çocukların yoğun olarak kullandığı 7 Şehitler Parkı'nın hemen yanında yürütülmesi. Aileler, oyun alanında vakit geçiren çocukların tozdan etkilenebileceğini belirterek sağlık açısından tedbir alınmasını istiyor.

Mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında parkın yoğun şekilde kullanıldığını, ancak mevcut durum nedeniyle ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götüremediğini dile getiriyor.

EVLERİN İÇİNE KADAR ULAŞIYOR

Çevre sakinleri, oluşan tozun yalnızca açık alanlarda değil evlerin içerisine kadar ulaştığını belirterek durumun yaşam kalitesini düşürdüğünü söylüyor. Balkonların ve pencerelerin sürekli tozlandığını ifade eden vatandaşlar, düzenli temizlik yapmak zorunda kaldıklarını kaydediyor.

Bazı site sakinleri ise bölgede oluşan görüntü kirliliğinin de mahalle estetiğine zarar verdiğini belirterek, belediyeye ait alanın daha düzenli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanılması gerektiğini savunuyor.

"BİR AN ÖNCE DÜZENLEME YAPILSIN"

Mahalle halkı, söz konusu alanın düzenlenmesi, toz oluşumunun önüne geçilmesi ve çevredeki yaşam alanlarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Vatandaşlar, özellikle çocukların ve yaşlıların etkilenmemesi adına çalışmalar sırasında sulama yapılması, çevre güvenliğinin artırılması ve görüntü kirliliğinin giderilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Payallar sakinleri, belediyeye ait alandaki sorunun çözülmesi için yetkililerin bölgeye gelerek inceleme yapmasını ve mahalle halkının taleplerine kulak vermesini bekliyor. Böylece hem çevre sağlığının korunacağını hem de mahallede daha yaşanabilir bir ortamın oluşturulacağını dile getiriyor.