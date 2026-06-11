Alanya Müftüsü Mehmet Seven, ilçedeki din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşlarla gönül bağlarının güçlendirilmesi amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Dereköy Mahallesi'ne giden Müftü Seven, göreve yeni başlayan Cami İmam Hatibi Özcan Dinler'i ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Müftü Seven, cami hizmetleri ve mahallede yürütülen dini faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Seven, camilerin sadece ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin güçlendiği önemli buluşma noktaları olduğunu ifade etti.

MAHALLE SAKİNLERİYLE SOHBET ETTİ

Ziyaret sırasında cami cemaatiyle sohbet eden Müftü Seven, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Mahalle halkının camiye gösterdiği hassasiyetin önemine dikkat çeken Seven, dini ve sosyal faaliyetlerde vatandaşların desteğinin büyük değer taşıdığını belirtti.

CAMİYE EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Müftü Seven, caminin müdavimlerinden Mehmet Hatıp'ı da ziyaret ederek camiye sunduğu katkılar ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Toplumun her kesiminden vatandaşların camilere sahip çıkmasının önemine vurgu yapan Seven, bu tür gönüllü katkıların dini hizmetlerin güçlenmesine önemli destek sağladığını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Müftü Seven'e teşekkür etti. (Şerife ÇOBAN)