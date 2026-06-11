Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı Okul Sporları Bisiklet Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atan Sema Eray Erdem Ortaokulu öğrencileri, şampiyonanın ardından Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile bir araya geldi.

Başarılı sporcuları makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğrencilerle yakından ilgilenerek şampiyona süreci ve elde edilen başarı hakkında bilgi aldı. Sporcuların gösterdiği azim ve disiplinli çalışmanın örnek teşkil ettiğini belirten Yılmaz, öğrencileri tek tek tebrik etti.

"ALANYA ADINA GURUR VERİCİ"

Türkiye ikinciliğinin sadece okul için değil, Alanya için de önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Yılmaz, sporun eğitim hayatıyla birlikte yürütülmesinin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yılmaz, "Okul Sporları Bisiklet Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi ve ailelerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanda başarılı bireyler olarak yetişmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Bu önemli derece Alanya adına gurur verici bir sonuçtur" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında öğrencilerin şampiyonaya hazırlanırken gösterdikleri özveri ve çalışma temposu da konuşuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, başarıların tesadüf olmadığını belirterek, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, antrenörlerin ve ailelerin desteğinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Başarılı sporcuların önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlarda Alanya'yı ve Türkiye'yi temsil edebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, genç sporculara çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

SPOR CAMİASINDAN TAKDİR

Sema Eray Erdem Ortaokulu öğrencilerinin elde ettiği Türkiye ikinciliği, eğitim camiası ve spor çevrelerinde de büyük takdir topladı. Başarının gençlerin spora yönlendirilmesi açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğu belirtilirken, okul yönetimi ve öğretmenler de öğrencilerin gösterdiği performanstan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona ererken, başarılı öğrenciler yeni hedefler için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. (Mehmet TUNÇ)