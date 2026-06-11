Alanya da 'aşk kilidi' kervanına katıldı
Alanya da 'aşk kilidi' kervanına katıldı
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Olay, saat 12.00 sıralarında Saray Mahallesi’nde meydana geldi. M.İ. isimli şahıs henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak canına kıymak istedi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar uzun süre M.İ’yi eyleminden vazgeçirmeye çalıştı.
İkna olmayan şahıs için bu kez polis ekipleri devreye girdi. Polisin çabaları sonunda çatıdan inen M.İ, sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Muhabir: Mehmet AL