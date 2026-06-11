Alanya’da bir kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Kaan Karakurt, Yeni Alanya ihbar hattına gönderdiği mektupta yaşadığı trafik kazasının ardından hayatının değiştiğini anlattı. Polis olma hayali kurduğunu belirten Karakurt, kazadan 3 hafta sonra girmeyi planladığı polislik parkur sınavına sağlık durumu nedeniyle katılamadığını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karakurt’un ihbar hattına gönderdiği mektuptaki iddialara göre kaza, yağmurlu bir gece meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Karakurt’a arkadan gelen lüks bir araç çarptı. Karakurt, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğunu, sol kolunda, omuz ekleminde ve kürek kemiğinde 3 ağır kırık oluştuğunu belirtti.

Karakurt’un iddiasına göre aracı kullanan kişi 1.80 promil alkollüydü ve ehliyeti yoktu. Yine mektupta yer alan iddiaya göre sürücünün ehliyeti daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan alınmıştı. Karakurt, kazadan sonra sürücünün olay yerinden kaçtığını ve kendisine yardım etmediğini öne sürdü.

Hastaneye kaldırılan Karakurt, saatler süren ameliyatın ardından koluna platin plak ve 6 vida takıldığını anlattı. Doktorların kendisine 9 ay boyunca motor kullanmama, çalışmama ve kolunu zorlamama uyarısı yaptığını belirten genç kurye, bu süreçte hem işinden hem de polislik sınavından uzak kaldığını ifade etti.

ALANYA’DA KURYELERİN RİSKİ YENİDEN GÜNDEMDE

Alanya’da son yıllarda motokuryelerin karıştığı kazalar sık sık gündeme geliyor. Yoğun trafik, gece mesaisi, yağışlı hava ve paket yetiştirme baskısı, özellikle motosikletli çalışanlar için ciddi risk oluşturuyor. Karakurt’un mektubu da bu tabloya yeni bir örnek olarak dikkat çekti.

KAAN KARAKURT’UN MEKTUBU

“Ben Kaan Karakurt. Henüz 26 yaşındayım. Alanya’da kendi halinde, helal lokma kazanmak için gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden bir kurye firmasında çalışan, alın teriyle yaşayan bir gencim. Benim bu hayatta tek bir hayalim vardı. Bu vatana, bu millete şerefli bir Türk polisi olarak hizmet etmek. Günlerce, aylarca gece gündüz demeden polislik sınavlarına hazırlandım. Kazanın olduğu günün hemen 3 hafta sonrasında hayatımın en önemli sınavına, Polislik Parkur Sınavı’na girecektim. Geleceğim avuçlarımın içindeydi. Ama o gece… Yağmurlu o karanlık gecede, arkamdan gelen lüks bir araç benim bütün hayatımı, hayallerimi ve geleceğimi darmadağın etti. Direksiyon başındaki şahıs 1.80 promil alkollüydü. Ehliyeti bile yoktu. Kazadan önce 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmış, Alanya’nın varlıklı bir ailesinin oğluydu. Arkamdan öyle bir hızla vurdu ki ben metrelerce fırladım. Ben o yağmurun altında acı içinde kıvranırken, can çekişirken, sol kolum darmadağın olmuşken durup bana yardım bile etmedi. Arkasına bile bakmadan, beni orada ölüme terk edip kaçtı. İnsanlığın bittiği yer işte tam olarak burasıydı. Hastaneye kaldırıldığımda doktorlar acı tabloyu önüme koydu. Sol kolumda, omuz eklemimde ve kürek kemiğimde tam 3 ağır kırık vardı. Saatler süren bir ameliyat geçirdim. Şu an sol kolumda koskoca bir platin plak ve tam 6 vida var. Tam 9 ay boyunca yatağa mahkûm edildim. Motor sürmem, çalışmam, hareket etmem yasak. Doktorlar kolumu kurtarmaya çalışırken, o şımarık sürücü yatağında rahat rahat uyuyordu. Benim 3 hafta sonra gireceğim o polislik sınavına gidemedim. Giremedim. Benim çocukluk hayalimi, şerefli polislik üniformamı giyme hakkımı, gencecik yaşımda geleceğimi benden çaldılar. Ben buradan adalete sesleniyorum, tüm Türkiye’ye sesleniyorum: Parası olan, arkası sağlam olan, alkol alıp direksiyona geçip gencecik insanların hayatını, hayallerini böyle kolayca ezip kaçabilecek mi? Bu vicdansızlığın, bu insanlık dışı vur-kaç eyleminin hesabı mahkemede sorulmayacak mı? Ben sadaka istemiyorum, ben sadece adalet istiyorum. Benim geleceğimi çalanların hak ettiği cezayı almasını, demir parmaklıklar arkasına girmesini istiyorum. Benim canım yandı, başka kurye kardeşlerimin, başka gençlerin hayalleri yanmasın.” CHP’li Karagöz’den sert çıkış: “Kimsenin kurultay lütfuna ihtiyacı yok” İçeriği Görüntüle

SORUŞTURMA VE YARGI SÜRECİ BEKLENİYOR

Karakurt’un iddiaları, kazanın yalnızca bir trafik olayı olmadığını; alkollü araç kullanma, ehliyetsiz sürüş ve olay yerinden kaçma iddiaları nedeniyle adli boyut taşıdığını gösteriyor. Olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklama ve yargı süreci, dosyanın seyrini belirleyecek.