Alanya'da bugün (4 Ağustos Salı) Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yürütülecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Günün farklı saatlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde saatler sürecek enerji kesintileri yaşanacak. AEDAŞ, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere planlanandan önce de enerji verilebileceğini bildirdi. Kesinti Haritası

FARKLI SAATLERDE KESİNTİ UYGULANACAK

Planlamaya göre ilk grup bölgelerde elektrik kesintisi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bakım çalışmaları kapsamında yer alan bazı mahalle ve yaylalarda ise kesintinin 09.30 ile 16.00 saatleri arasında sürmesi planlanıyor.

Toslak Mahallesi Uçanca Mevkii'nde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi 13.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulanacak.

ÇALIŞMALAR ERKEN TAMAMLANIRSA ENERJİ DAHA ÖNCE VERİLEBİLİR

Yetkililer, bakım ve yatırım çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde, etkilenen bölgelere beklenen saatten önce yeniden elektrik verilebileceği ifade edildi. Kesinti Haritası

VATANDAŞLARA UYARI

Kesintiden etkilenecek vatandaşların elektrikli cihazlarını korumaya almaları, özellikle buzdolabı, bilgisayar ve hassas elektronik ekipmanlar için gerekli tedbirleri önceden almaları öneriliyor. Elektrikle çalışan iş yerlerinin de faaliyetlerini kesinti saatlerine göre planlaması tavsiye ediliyor.

Not: Paylaştığınız metinde kesintiden etkilenecek mahallelerin listesi yer almıyor. Listeyi de paylaşırsanız habere saatlere göre düzenlenmiş mahalle listesini ekleyebilirim.