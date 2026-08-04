ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 2026 avokado sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alanya'da yaklaşık 17 bin dekarlık alanda 4 bine yakın üreticinin avokado yetiştiriciliği yaptığını belirten Göktepe, üreticilerin büyük emekle hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Göktepe, sahadaki gözlemlere göre Clifton cinsi avokadoda yaklaşık 10 gün içinde hasadın başlayacağını ifade ederek tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

'HASAT TAKVİMİNE UYALIM'

Erken hasadın ürün kalitesini ve Alanya avokadosunun marka değerini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Göktepe, üreticilere, halcilere ve depoculara seslenerek Avokado Üreticileri Birliği tarafından belirlenen hasat takvimine uyulmasını istedi. Avokadonun yeterli yağ oranına ve besin değerlerine ulaşmadan hasat edilmemesi gerektiğini belirten Göktepe, "Kendi ayağımıza sıkmayalım. Yeşil elmasımıza sahip çıkalım" dedi.

4 ÜRETİCİ VE 4 TÜCCAR SEÇİLECEK

Geçen yıl kurulan fiyat belirleme komisyonunun bu yıl da çalışmalarını sürdüreceğini açıklayan Göktepe, komisyonda dört üretici ile dört tüccarın yer alacağını ve üreticilerin daha etkin temsil edilmesini hedeflediklerini söyledi. Ziraat Odası'nın fiyat belirleme yetkisi bulunmadığını ancak üretici ile sektör arasında köprü görevi üstlenmeye devam edeceklerini kaydeden Göktepe, üreticilerin emeğinin karşılığını alması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Tüketicilere de çağrıda bulunan Göktepe, yerli avokadonun tercih edilmesini isteyerek ithal ürün yerine Alanya'da üretilen avokadonun desteklenmesinin hem üreticiye hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Göktepe, 2026 avokado sezonunun tüm üreticiler için bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni etti.



Muhabir: Gülser Yiğit