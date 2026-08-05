ALANYA, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde başladı. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen şampiyonanın açılış programına; Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ile sporcular, antrenörler ve davetliler katıldı.

47 TAKIM, 167 SPORCU MÜCADELE EDİYOR

3–6 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada 28 erkek ve 19 kadın takımı olmak üzere toplam 47 takım mücadele edecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 167 sporcu, dört gün boyunca Air Badminton Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girebilmek için ter dökecek. Açılış programının ardından şampiyonanın ilk grup karşılaşmaları oynandı. Sporcuların mücadeleleri, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nin plaj sporlarına uygun modern altyapısı içerisinde başladı. Şampiyonada grup ve ikinci tur karşılaşmalarının ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Organizasyon, 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

‘ALANYA BELEDİYESİ’NE VE TÜM KURUMLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, açılış programında yaptığı konuşmada organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Alanya Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti. Yıldız, Alanya’nın sahip olduğu spor tesisleri ve organizasyon tecrübesine dikkat çekerek, Air Badminton Türkiye Şampiyonası’nın sporcular için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

‘HAYALLERİMİZİ BURADA GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ’

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ise yaptığı konuşmada Alanya’nın spor turizmi ve uluslararası spor organizasyonları açısından sahip olduğu potansiyele dikkat çekti. 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nin Dünya Voleybol Federasyonu tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” olarak ilan edilen, dünyadaki ikinci plaj sporları tesisi olduğunu belirten Konukçu, “Burada hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 2032 Olimpiyatları’na Türk Milli Takımı sporcularını göndermek istiyoruz. Voleybol, futbol ve hentbol branşlarında dünya şampiyonaları düzenliyoruz. Onlarca uluslararası organizasyon için imza attık. Buradan hem ulusal hem de dünya badminton ailesine göndereceğimiz güzel mesajlar var. En büyük hayallerimizden biri, burada Air Badminton Dünya ve Avrupa Kupaları düzenlemek. Alanya Belediyesi olarak spor konusunda önemli imkânlara sahibiz. Air Badminton’ın geleceğinde çok önemli bir yere sahip olacağımız konusunda hiç şüphem yok. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi. Başkan Danışmanı Konukçu konuşmasını, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek tamamladı.

ŞAMPİYONA 6 AĞUSTOS’TA SONA ERECEK

Dört gün sürecek ve 2 gününü geride bırakmış olan 2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası’nın kalan programı şöyle:

5 Ağustos Çarşamba

08.30 – İkinci tur grup 3. maçları

18.00 – Çeyrek final maçları

6 Ağustos Perşembe

08.30 – Yarı final maçları

18.00 – Final maçları

20.00 – Ödül töreni

Kaynak: Haber Merkezi