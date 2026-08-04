4 Ağustos Salı akşamı yapılan çekilişte büyük ikramiye 224 milyon 520 bin 334 TL olarak açıklandı. Çekilişte kazandıran numaralar ise 16, 23, 24, 42, 46 ve 57 oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE 224 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Süper Loto'da haftalardır devreden büyük ikramiye, 4 Ağustos çekilişinde 224 milyon 520 bin 334 TL seviyesine ulaştı. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online ile Sisal Şans'ın resmi platformları üzerinden erişime açıldı.

4 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI

4 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı:

16

23

24

42

46

57

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online ve Sisal Şans'ın resmi internet sitesi ile mobil uygulamaları üzerinden kupon bilgilerini girerek sorgulayabiliyor. İkramiye kazanan talihlilerin, ikramiye tutarına göre belirlenen ödeme prosedürlerini takip ederek ödüllerini teslim almaları gerekiyor.