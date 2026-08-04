​TÜRKİYE'NİN kırk yılı aşkın süredir en büyük meselesi olan etnik bölücü terörle mücadele ve bölgesel tehditlere yönelik geliştirilen politikalar yeni bir aşamaya evrilirken, Türk Ocakları Alanya Şube Başkanı Nurullah Yılmaz'dan kritik bir uyarı geldi. Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen sürecin son aşamasında gündeme getirilen ve TBMM'de görüşüleceği ilan edilen Çerçeve Yasa teklifine ilişkin teşkilatın duruşunu net bir dille paylaştı. Vatanını seven her bireyin terörün bitmesinden ve ülkenin güçlenmesinden memnuniyet duyacağını belirten Yılmaz, buna karşın teröristbaşının baş müzakereci konumuna getirilmesinin ve başlangıçtaki vaatlerin aksine yasal ve anayasal değişimlerin dayatılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

​YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI VE ÜNİTER YAPI TEHDİDİ

​Bölücü terör örgütü elebaşının onayından geçtiği iddia edilen ve muhalefet partileri ile milletvekillerinden dahi saklandığı belirtilen yasa teklifi üzerinden yürütülen girişimlerin tehlikesine dikkat çeken Yılmaz, devlet ve millet tanımında yapılmak istenen değişikliklerin ülkeyi felakete sürükleyeceğini belirtti. PKK elebaşları ile uzantı parti temsilcilerinin egemenlik paylaşımı, iki resmi dil ve vatandaşlık tanımı üzerine yaptığı açıklamaların açık birer niyet beyanı olduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter milli devlet temellerini aşındırmaya yönelik planların devletin çökmesine ve milletin bölünmesine yol açacağını vurguladı. Yılmaz, binlerce yıllık tarihe sahip Türk milletinin bu oyunlara dün olduğu gibi bugün de asla geçit vermeyeceğinin altını çizdi.

​ŞEHİTLERİN HATIRASI VE TOPLUMSAL VİCDAN VURGUSU

​Sürecin başlangıcında hiçbir pazarlığın olmayacağı yönündeki açıklamaların aksine, bugün gelinen noktada PKK'nın silahla yıllardır elde edemediğini masada aldığına dair bir algının yaratılmasının son derece vahim ve düşündürücü olduğunu belirten Yılmaz, terör örgütü militanlarının ceza almadan toplumsal hayata karışmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Bu durumun şehitlerin ruhunu inciteceğini ve gazilerin maneviyatını tahrip edeceğini dile getiren Yılmaz, ileride doğacak telafisi imkansız sıkıntıları görmezden gelmenin ne devlet adamlığıyla ne de milletvekilliği sorumluluğuyla bağdaşacağını ifade etti.

​MECLİSE VE MİLLETVEKİLLERİNE KRİTİK ÇAĞRI

​Açıklamasının sonunda TBMM'deki milletvekillerine seslenen Türk Ocakları Alanya Şube Başkanı Nurullah Yılmaz, söz konusu çerçeve yasanın muhtevasının çok iyi tahkik edilmesini ve milli bünyeye zararlı yönlerinden arındırılmadan asla kabul edilmemesini istedi. Anayasa'nın ilk dört maddesinin delinmesine, yerel yönetimler, eğitim dili ve vatandaşlık tanımı üzerinden yürütülebilecek tartışmalara kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini yineleyen Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" anlayışıyla milli birlik ve kardeşliğe olan inançlarını vurgulayarak teröristle müzakereye ve tavize karşı olduklarını net bir şekilde ilan etti. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi