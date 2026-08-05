Alanya'nın geleneksel spor organizasyonlarından Gökbel Futbol Turnuvası, bu yıl da büyük çekişmeye sahne oldu. 8 takımın mücadele ettiği turnuvada Alanya Fenerbahçeliler Derneği Futbol Takımı, ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı.

FARKLI GALİBİYETLE BAŞLADI

Turnuvadaki ilk maçında Dim Mahallesi ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Etkili futboluyla dikkat çeken Alanya Fenerbahçeliler Derneği, ilk karşılaşmadan itibaren şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi. İlk turdaki galibiyetin ardından yarı finalde Yaylalı Mahallesi ile karşı karşıya gelen Alanya Fenerbahçeliler Derneği Futbol Takımı, bu mücadeleyi de kazanarak finale yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, istikrarlı performansını sürdürerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

KUPA FENERBAHÇELİLER'İN

Finalde Çamlıcaspor ile kozlarını paylaşan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Futbol Takımı, rakibini mağlup ederek Gökbel Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Turnuva boyunca oynadığı başarılı futbol ve aldığı kritik galibiyetlerle zirveye ulaşan sarı-lacivertli ekip, kupayı taraftarlarıyla birlikte büyük coşkuyla kutladı. Şampiyonluk sevinci yaşayan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Futbol Takımı, turnuva boyunca ortaya koyduğu mücadeleci oyunla organizasyonun en başarılı ekiplerinden biri olarak adını Gökbel Futbol Turnuvası tarihine yazdırdı.

Muhabir: Ramazan Özdemir