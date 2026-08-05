MÜKEMMELİYET Merkezi unvanına layık görülen 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, eğitime ev sahipliği yapacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) desteği, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Boardee Sports Organizasyon iş birliğiyle FIVB Plaj Voleybolu Antrenörlük Kursu Alanya’da gerçekleştirilecek. FIVB tarafından kurs eğitmeni olarak görevlendirilen Dr. Ahmed Amr Atta yönetimindeki beş günlük eğitim programında, plaj voleybolu antrenörlüğünün temel ve ileri düzey konuları ele alınacak. Teorik eğitimlerin yanı sıra sahada gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalarla katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecek. Program kapsamında plaj voleybolunun tarihi ve modern gelişimi, FIVB’nin organizasyon yapısı, antrenörün rolü ve sorumlulukları, temel teknikler ve öğretim yöntemleri, takım oluşturma ve sporcu gelişimi gibi başlıklar işlenecek.

MODERN ANTRENMAN VE PERFORMANS TEKNİKLERİ ELE ALINACAK

Kurs süresince modern antrenman yöntemleri ve teknikleri, güncel hücum ve savunma sistemleri ile kısa, orta ve uzun vadeli antrenman planlamaları üzerinde durulacak. Ayrıca çocuklar, başlangıç seviyesindeki sporcular ve ileri düzey oyuncular için farklı antrenman programlarının hazırlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek. Performans ve video analizi konuları da eğitim programında önemli bir yer tutacak. Bu çalışmaların sporcu gelişimine katkısı, uygulamalı örneklerle katılımcılara aktarılacak.

BEŞ ÜLKEDEN ANTRENÖRLER ALANYA’DA BULUŞACAK

Uluslararası nitelikteki eğitim programına Türkiye, Çekya, Bulgaristan, İspanya ve Belarus’tan kadın ve erkek katılımcılar katılacak. Kurs, farklı ülkelerden gelen antrenörlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına, uluslararası mesleki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Beş günlük eğitim programının sonunda katılımcıların teorik bilgileri ve uygulama becerileri, FIVB standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek teorik ve pratik sınavlarla değerlendirilecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN