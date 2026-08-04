Turizmin gözbebeği Alanya'nın mavi sularında endişe verici bir manzara ortaya çıktı. Normal şartlar altında denizin tam 31 metre derinliğinde güvenli bir şekilde durması gereken belediyeye ait arıtma boruları, henüz bilinmeyen bir sebeple su yüzeyine vurdu. Dev altyapı borularının etrafını saran ve giderek yayılan kirlilik tabakası, bölgede ciddi bir çevre alarmı verdi.

FACİAYA DAVETİYE

Su yüzeyine aniden çıkan devasa borular, seyir halindeki deniz araçları için adeta görünmez bir tuzağa dönüştü. Özellikle bölge sularını aktif olarak kullanan hız tekneleri ve yerel balıkçılar için durum ölümcül bir kaza riski taşıyor. Olası bir çarpışmanın yaratacağı facia ihtimali, bölge halkı ve denizciler arasında büyük bir tedirginlik yarattı.

ACİL MÜDAHALE BEKLENİYOR

Deniz yüzeyinde her geçen gün daha net gözlemlenen çöp ve kirlilik artışı, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Alanya'da telafisi olmayan bir deniz kazası yaşanmadan ve çevre kirliliği yerel ekosistemi geri dönülemez şekilde vurmadan önce, yetkililerin acil olarak harekete geçerek gerekli güvenlik önlemlerini alması isteniyor.