GÖKBEL Festivali'nde satışa sunulan boyalı civcivler, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Festival alanında çok sayıda boyanmış civcivin satıldığına ilişkin görüntülerin ihbar edilmesi üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gönüllüsü Hasan Sağlamer, hayvanların yalnızca ticari bir ürün olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Hayvanların canlı olduğu gerçeğini unutmadan hareket edilmeli. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem taşıyor" dedi. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser YİĞİT