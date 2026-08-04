Mehmet AL (ÖZEL-HABER)

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Temmuz tarihinde görülen ilk duruşmaya Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan Hasan. G. Ahmet G ve Ali. G. Ceza evinden Alanya Jandarma Tabur Komutanlığı, Adliye Koruma polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında salonda hazır edilirken tutuksuz yargılanan B.G.A.G. duruşmaya katılırken. Tutuklu sanık yakınları katıldı.

MAHKEME BAŞKANIN İLK DURUŞMASI

Alanya 2.Ağır Ceza Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı ilk duruşmasında Kasten öldürmeye Teşebbüs suçundan 3 tutuklu 2 tutuksuz yargılanan duruşmayı yönetti.

BAŞKAN OLAYIN NASIL OLDUĞUNU SORDU

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alacak verecek kavgasında Çok sayıda kişinin zincir, sopa ve bıçaklarla birbirine girdiği kavgada tutuklanan sanık Ahmet G. duruşmada verdiği ifadesinde Viranşehir Şanlı Urfa’dan aynı memleketimizden olan Hasan Düşme kardeşlerden araç satın aldık 20 Milyon TL para verdikten sonra daha sonra altınlarını sattıkları için zarar ettiklerini 4 milyon TL daha isteyerek tehdit ettiler dedi.

ŞANLIURFADAN-ALANYA’YA GELDİLER

Tutuklu sanıklar alacak verecek için Düşme kardeşler ve yakınları ile birlikte Şanlı Urfa dan-Alanya’ya 2 araçla 6 kişi olan Abdulkadir D Adem D Hasan D İrfan D Sezer D. Şahin D. Gelerek Kaldığımız apart otelin kapısını çaldıklarını dışarıda pusu kurmuşlar Daha sonra dışarı çıktığımızda araçlarında getirdikleri zincirlerle, bıçaklarla sopalarla ve tabancayla saldırdılar. Olayda Ahmet G ve Aziz G. yaralandık Hastanede doktorlar tedavi için kalacağımızı söyledi fakat can güvenliğimiz olmadığı için Hastaneden kendi isteğimizle ayrıldık. Dedi.

SANIK ÇOCUĞUM HASTA TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Duruşmada tutuklu sanıklardan Ali G. 7 aydır tutukluyum yeni doğan çocuğum hastanede halen Küvez de tedavi görüyor. Aileme bakacak kimse yok beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Dedi.

TANIK ÇEKETİM SAYESİNDE YÜZÜMÜ KORUDUM

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz G. kavgada ceket yüzüme geldiği için bana gelen zincirden kurtuldum. Dedi.

ARAR KARARDA TAHLİYE ÇIKTI

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı duruşmada arar kararında tutuklu sanıklardan Ali G. Yurt Dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine mahkemede eksik evraklarının giderilmesine katı doktor raporlarının beklenilmesine tutuklu Hasan ve Ahmet G. tutukluluk hallerinin devamına duruşmanın 23 Ekim 2026 tarih ve saat: 11:30 ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 26 Ocak 2026 Tarihinde Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüşen olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçarken polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı.

SARGILAR İÇİNDE ADLİYEYE SEVK

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve H.G. adlı 7 şüpheli, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri ve tedavilerinin ardından sargılar içinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.G., A.D. ve H.D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

TEKMELİ YUMRUKLU ZİNCİRLİ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı görüntüleri bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir grubun hasımlarının oturduğu sokağa gelerek çevre taraması yaptıkları sırada diğer grup üyeleri ile karşılaşarak münakaşa yaptıkları gözlendi. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüştü. Diğer grup üyelerinin de gelmesiyle kavga büyürken, birbirlerine bıçak salladıkları, zincir ve otopark dubaları ile vurdukları anları görüntülere yansıdı.