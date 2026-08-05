ALANYA’NIN en gözde gece hayatı mekanlarından Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunda birbirinden ünlü DJ ve sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Yaz sezonu etkinlikleri kapsamında kabine geçen elektronik müziğin popüler ismi Limitlezz, sergilediği performansla geceye damga vurdu.

MÜZİK VE IŞIK ŞOVU BÜYÜLEDİ

Devasa açık hava konseptiyle dikkat çeken Club Summer Garden’da gerçekleşen gecede yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Limitlezz’in hareketli ve yüksek enerjili setleri, mekanın gelişmiş ses sistemi ve görkemli ışık şovlarıyla birleşince ortaya adeta festival atmosferini aratmayan bir eğlence çıktı. Gece boyunca dans pistini dolduran müzikseverler, DJ’in performansına eşlik ederek eğlencenin ritmini yükseltti. Sahne tasarımı ve ışık gösterileri de performansa görsel bir şölen kattı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Limitlezz’in geceden paylaştığı performans görüntüleri ve sosyal medya kesitleri de kısa sürede müzikseverlerin ilgisini çekti. Performansa ilişkin paylaşımlar, takipçileri arasında yoğun etkileşim alırken, Summer Garden gecesi sosyal medyada da öne çıkan eğlence etkinlikleri arasında yer aldı. Alanya’nın hareketli gece hayatına renk katan etkinlikte Limitlezz, enerjisi ve müziğiyle konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi