Kepez'de meydana gelen olay, bölgede büyük üzüntü ve paniğe neden oldu. Zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı halde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı olduğu tespit edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak üzerindeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete gitmek için zeytinlik içerisinden geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan ve elleri arkadan bağlı bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, elleri arkadan bağlı halde bulunan erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmasında hayatını kaybeden kişinin Mehmet Beyazıtlı (25) olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından Beyazıtlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İlk değerlendirmelere göre Beyazıtlı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenirken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruluyor.

Polis, olayın faillerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.