ALANYA'DA bu yıl düzenlenen Gökbel Festivali'nde satışa çıkarılan boyalı civcivler, hayvan hakları savunucularının ve vatandaşların tepkisini çekti. Festival alanında çok sayıda boyanmış civcivin satışa sunulduğuna ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve yetkililere ihbar edilmesi üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İhbarın ardından festival alanına gelen zabıta ekipleri, satış yapılan noktada gerekli incelemeleri gerçekleştirerek müdahalede bulundu. Olay, festival alanında bulunan vatandaşlar arasında da geniş yankı uyandırdı.

"Hayvanlar ticari ürün olarak görülmemeli"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gönüllüsü Hasan Sağlamer, hayvanların ticari kazanç amacıyla bu şekilde kullanılmasının doğru olmadığını belirtti.

Sağlamer, "Hayvanların canlı olduğu gerçeğini unutmadan hareket edilmeli. Onlar yalnızca ticari bir ürün değil, yaşam hakkına sahip canlılardır. Bu tür uygulamalar hem hayvan refahı hem de toplumsal farkındalık açısından doğru değildir" dedi.

Denetim çağrısı

Benzer olayların tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılması gerektiğini ifade eden Sağlamer, özellikle festival, panayır ve benzeri organizasyonlarda hayvan satışlarına yönelik kontrollerin kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Hayvanseverler de boyalı civciv satışının son bulmasını isterken, yetkililerin benzer uygulamalara karşı daha sıkı tedbirler almasını talep etti. Olayla ilgili belediye ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.