TRABZONSPOR, transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş programını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcunun 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Salah'ın aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesinin planlandığı belirtildi.
Trabzon'a akşam saatlerinde geçecek
Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır."
Karşılama programı daha sonra açıklanacak
Kulüp, Trabzon'da gerçekleştirilecek karşılama organizasyonuna ilişkin saat ve diğer ayrıntıların gün içerisinde resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Bordo-mavili taraftarların, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Mohamed Salah'ı büyük bir coşkuyla karşılaması bekleniyor.