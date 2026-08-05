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Bordo-mavili taraftarların, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Mohamed Salah'ı büyük bir coşkuyla karşılaması bekleniyor.

Kulüp, Trabzon'da gerçekleştirilecek karşılama organizasyonuna ilişkin saat ve diğer ayrıntıların gün içerisinde resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kulüpten yapılan açıklamada, Salah'ın aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesinin planlandığı belirtildi.

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