Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin kapıları aralandı. Son aylarda muhtemel aday olarak adı sıklıkla dile getirilen bir isim var: Mustafa Tuna.

​Aday olacak mı, olmayacak mı tartışmalarına son noktayı buradan koyalım. Mustafa Tuna Başkan aylardır sahayı gözlemliyor, tepkileri ölçüyor ve Alanya ticaretinin ev sahipleriyle görüşüyor.

Nabız yokluyor ve "Neyi değiştirebiliriz?", "Hangi konuda Alanya’ya artı katabiliriz?" sorularının cevaplarına çalışıyor. Tabandan gelen ciddi bir baskı var.

​Mustafa Tuna, geçmiş dönemlerde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Başkanı olarak görev yapmış çok tecrübeli bir isim.

Şu ana kadar da "Ben adayım" diyen başka bir isim çıkmadı. Mustafa Tuna Başkan adaylığını en kısa sürede açıklayacak çünkü tabandan gelen baskılara daha fazla direnemez.

Eğer toplum sizi bir göreve layık görüyorsa, siz de o başarı ışığını yakalamış demektir ki bu teveccühten kaçmak mümkün olmaz.

​Alanya’da hemen her kesimin sevdiği, beyefendi kişiliğine ve tecrübesine saygı duyduğu bir kişi. Siyasetle ticareti karıştırmayacak etik değerlere sahip bir isim. Sahaya yabancı değil, gelişmeleri an be an takip ediyor.

Sıkıntıları sayfanın bir tarafına, çareleri de diğer tarafa yazarak hazırlandı. Teşhis net, reçete yazıldı.

​Çok değil, birkaç hafta içinde Alanya’da da Tuna rüzgârı esmeye başlayacak. Mustafa Başkan mutlaka ince eleyip sık dokuyacak ve en az kendisi kadar tecrübeli isimlerle pırıl pırıl bir kadro oluşturacaktır.

​Alanya’da özellikle son dönemlerde ticaret yaşamında ekonomik olarak büyük sıkıntılar var. Elbette bu sıkıntıları bir oda başkanı tek başına çözemez ama dayanışmayla, birlik ve beraberlik içinde ve en önemlisi Ankara ile çok rahatlıkla o beklenen hareketlilik sağlanabilir.

Mustafa Başkanda bu irade, bu yetenek var mı?

Var.

Her türlü diyalog kanallarını harekete geçirecek tecrübe var mı?

Elbette var.

​Peki geriye ne kalıyor?

"Ben adayım ve sahaya iniyorum" kararlılığından başka bir şey kalmıyor. Şansı nedir diye soracak olursanız: Kalitesi, temiz mazisi, tecrübesi ve çelik gibi iradesi.

​Şimdiden hayırlı olsun dersek asla abartmış olmayız.

​O zaman diyelim: "Hayırlı olsun Mustafa Tuna Başkan."

​Esen kalın.