Alanya Üniversitesi öğrencisi Esra Delal Öztek, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilen Ju-Jitsu World Championships Abu Dhabi 2026 organizasyonuna katılan Öztek, Türkiye adına tatamiye çıktı.

Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce sporcuyu buluşturan şampiyonada mücadele eden Öztek, iki farklı kategoride elde ettiği derecelerle hem Türkiye’yi hem de Alanya Üniversitesini uluslararası arenada temsil etti.

29 ÜLKEDEN 686 SPORCU KATILDI

Ju-Jitsu World Championships Abu Dhabi 2026, 29 ülkeden toplam 686 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya Üniversitesi Fizyoterapi Programı öğrencisi Esra Delal Öztek de zorlu organizasyonda +70 kilogram kategorilerinde rakipleriyle mücadele etti.

Öztek, Adults Jiu-Jitsu Female +70 kg kategorisinde dünya 7’nciliğini elde etti.

Milli sporcu, Adults Ju-Jitsu Female +70 kg kategorisinde ise dünya sıralamasında ilk 5 içerisinde yer almayı başardı.

İKİ FARKLI KATEGORİDE ÖNEMLİ DERECE

İki farklı kategoride mücadele eden Öztek’in elde ettiği sonuçlar, Alanya Üniversitesi’nde de sevinçle karşılandı.

Uluslararası düzeyde çok sayıda sporcunun yer aldığı organizasyonda gösterdiği performansla dikkat çeken Öztek, şampiyonayı önemli derecelerle tamamladı.

Öğrencilik hayatını Alanya Üniversitesi Fizyoterapi Programı’nda sürdüren Öztek, spor kariyerindeki mücadelesini de uluslararası düzeyde devam ettirdi.

REKTÖR SAĞER’DEN TEBRİK

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer de Esra Delal Öztek’in dünya şampiyonasındaki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztek’i azmi ve başarısından dolayı kutlayan Rektör Sağer, “Öğrencimiz Esra Delal Öztek’in uluslararası bir organizasyonda elde ettiği bu önemli başarılar bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kendisini azmi, emeği ve başarısı dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALANYA ÜNİVERSİTESİNİ DÜNYA SAHNESİNDE TEMSİL ETTİ

Abu Dabi’deki dünya şampiyonasını iki önemli dereceyle tamamlayan Esra Delal Öztek, elde ettiği sonuçlarla Alanya Üniversitesini uluslararası spor organizasyonunda temsil etmiş oldu.

Üniversite yönetimi, Öztek’i başarısından dolayı tebrik ederek spor ve eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.