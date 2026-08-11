Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gözlemlenebilen Perseidler, 2026 yılında 12 Ağustos Çarşamba gecesini 13 Ağustos Perşembe sabahına bağlayan saatlerde en yoğun dönemine ulaşacak.

Antalya’da meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin ise kent merkezindeki yoğun ışık kirliliğinden uzaklaşması gerekiyor. Havanın açık olması durumunda yüksek rakımlı, karanlık ve görüş alanı geniş bölgeler gözlem için daha elverişli olacak.

ANTALYA’DA PERSEİD METEOR YAĞMURU EN İYİ NEREDEN İZLENİR?

Antalya’da Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için öne çıkan yerlerin başında Saklıkent geliyor. Yüksek rakımı ve kent merkezindeki yoğun ışıklardan uzak konumu nedeniyle Saklıkent ve çevresi gökyüzü gözlemi açısından dikkat çeken bölgeler arasında bulunuyor.

Feslikan Yaylası da yüksek rakımı ve daha karanlık gökyüzü nedeniyle değerlendirilebilecek noktalardan biri.

Konyaaltı'nın yüksek kesimlerindeki Geyikbayırı çevresinde de yerleşim ışıklarından uzak noktalar meteor gözlemi için tercih edilebilir.

Kentin batısında Çıralı ve Adrasan'ın şehir ışıklarından uzak kesimleri, açık bir gökyüzü bulunması halinde Perseidleri izlemek isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Elmalı ve Akdağ çevresindeki yüksek kesimler de düşük ışık kirliliği nedeniyle gökyüzü gözleminde öne çıkıyor.

Alanya ve çevresinde yaşayanlar ise Dimçayı'nın yerleşimlerden ve yoğun aydınlatmadan uzak yüksek noktalarını değerlendirebilir.

Gözlem yeri seçerken karanlık kadar güvenli ulaşım, açık görüş alanı ve gece boyunca beklenen hava koşullarının da dikkate alınması gerekiyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanacak.

Meteorlar gece boyunca görülebilecek olsa da gözlem açısından gece yarısından sonraki saatler ve gün doğumundan önceki dönem daha elverişli olacak.

Bu nedenle Antalya’da meteor yağmurunu görmek isteyenlerin gece yarısından sonra şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün geniş bölümünü görebilecekleri bir noktada gözlem yapmaları öneriliyor.

METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENİR?

Perseid meteor yağmuru için tek bir saat vermek mümkün değil. Meteorlar gece boyunca farklı zamanlarda gökyüzünde belirebiliyor.

Gözlem koşulları uygun olduğunda gece ilerledikçe meteorları fark etme olasılığı artabiliyor. Bu nedenle gece yarısından sabaha karşı olan zaman dilimi öne çıkıyor.

Perseidleri izlemek için teleskop veya dürbüne de ihtiyaç bulunmuyor. Meteor yağmuru çıplak gözle izlenebiliyor.

SAATTE 100 METEOR GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Perseid meteor yağmurunun zirve dönemindeki teorik meteor oranı, ideal ve tamamen karanlık gökyüzü koşullarında saatte yaklaşık 100 meteor seviyesine ulaşabiliyor.

Ancak bu rakam, Antalya'da gözlem yapan herkesin bir saat içerisinde 100 meteor göreceği anlamına gelmiyor.

Gerçekte görülebilecek meteor sayısı; ışık kirliliği, bulutluluk, atmosfer koşulları, görüş alanı ve gözlem yapılan bölgenin özelliklerine göre önemli ölçüde değişebiliyor.

20-30 DAKİKA KURALI

Meteor yağmurunu daha iyi gözlemleyebilmek için karanlık bir bölgeye ulaştıktan sonra gözlerin ortama alışmasına zaman tanımak gerekiyor.

Yaklaşık 20-30 dakika boyunca telefon ekranı, araç farları ve diğer parlak ışıklardan uzak durmak, gözlerin karanlığa uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Geniş görüş alanına sahip bir noktada gökyüzünün mümkün olduğunca büyük bölümünü izlemek de meteor görme ihtimalini artırıyor.

GÖZLER 12-13 AĞUSTOS GECESİNDE GÖKYÜZÜNDE

Antalya'da hava koşullarının uygun olması halinde gökyüzü meraklıları 12 Ağustos Çarşamba gecesinden 13 Ağustos Perşembe sabahına kadar Perseid meteor yağmurunun zirve dönemini gözlemleyebilecek.

Kent merkezindeki ışıklardan uzaklaşmak isteyenler için özellikle Saklıkent ve Feslikan gibi yüksek rakımlı bölgeler ile Çıralı, Adrasan, Geyikbayırı ve Elmalı çevresindeki karanlık noktalar öne çıkacak.

Meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin gözlem öncesinde bulutluluk ve yerel hava koşullarını kontrol etmeleri, güvenli ve erişime açık bir alan tercih etmeleri önem taşıyor.