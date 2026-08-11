Meteoroloji verilerine göre Antalya, 12 Ağustos Çarşamba günü kavurucu sıcakların etkisi altında olacak. Termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken, nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek seviyelere çıkacak.

Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 54 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 54 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hissedilen sıcaklık sınıflandırmasına göre 42-54 derece aralığı “tehlikeli sıcak” kategorisinde değerlendiriliyor.

Bu seviyelerde sıcak ve güneş altında uzun süre kalınması durumunda ısı krampları, ısı bitkinliği ve güneş çarpması gibi sorunların ortaya çıkma riski artabiliyor.

Bu nedenle özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması gerekiyor.

EN KRİTİK SAATLER 12.00-15.00

Saatlik tahminlere göre Antalya'da sıcaklığın en yüksek seviyeye çıkacağı zaman dilimi 12.00 ile 15.00 arası olacak.

Bu saatlerde hava sıcaklığının 40 derece, hissedilen sıcaklığın ise nemin etkisiyle 54 derece seviyesine ulaşması bekleniyor.

Özellikle yaşlıların, çocukların ve sıcak havadan daha fazla etkilenebilecek kişilerin öğle saatlerinde doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması önem taşıyor.

GECE SAATLERİNDE DE SERİNLEME SINIRLI

Kavurucu sıcaklığın güneşin etkisini kaybetmesiyle bir anda sona ermesi beklenmiyor.

Tahminlere göre hissedilen sıcaklığın 15.00-18.00 arasında 40 derece, 18.00-21.00 arasında 38 derece, 21.00-24.00 arasında ise 36 derece civarında olması öngörülüyor.

Böylece Antalya'da sıcak havanın etkisinin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ORTALAMANIN 5 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji'nin 1991-2020 verilerine göre Antalya'da 12 Ağustos tarihinin ortalama en yüksek sıcaklığı 35 derece seviyesinde.

Çarşamba günü tahmin edilen 40 derecelik değer, uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 5 derece üzerinde bulunuyor.

Aynı tarih için geçmiş yıllarda ölçülen uç sıcaklık değerinin 40,7 derece olduğu belirtilirken, tahminlerin gerçekleşmesi halinde 12 Ağustos'ta bu seviyeye oldukça yaklaşılacak.

ANTALYA'DA SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sıcak hava perşembe günü de etkisini sürdürecek. Tahminlere göre 13 Ağustos'ta sıcaklığın yeniden 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

14 Ağustos Cuma günü en yüksek sıcaklığın 38, 15 Ağustos Cumartesi günü 36, 16 Ağustos Pazar günü ise 34 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

Buna göre Antalya'da hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren kademeli olarak düşmeye başlaması bekleniyor.

Antalya'da yaşayanlar ve tatilciler için özellikle 12 Ağustos Çarşamba günü 12.00-15.00 saatleri kritik önem taşıyor. Bu zaman diliminde hissedilen sıcaklığın 54 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.