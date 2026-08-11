Gökyüzü meraklılarının beklediği 12 Ağustos 2026 tam Güneş tutulmasına saatler kaldı. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş diskini tamamen kapatacağı gök olayı, dar bir hat üzerinde tam tutulma şeklinde gözlemlenecek.

Tam tutulma hattının dışında kalan geniş bir coğrafyada ise Güneş'in yalnızca belirli bir bölümü Ay tarafından kapatılacak ve parçalı Güneş tutulması yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Güneş tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Tutulma sırasında Ay, Dünya ile Güneş arasından geçecek. Tam tutulma hattında bulunan gözlemciler kısa bir süre için Güneş'in parlak yüzeyinin tamamen kapanmasına tanıklık edecek.

Bu sırada normal koşullarda Güneş'in parlaklığı nedeniyle çıplak gözle görülemeyen dış atmosferi, yani koronası belirgin hale gelecek.

12 AĞUSTOS GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Tutulmanın en yoğun evresinin Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Tam tutulmanın en uzun sürebileceği noktalarda tamlık evresi yaklaşık 2 dakika 18 saniyeye ulaşacak.

Tutulmanın başlangıç ve bitiş saatleri ise gözlem yapılan ülke ve konuma göre değişiklik gösterecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'deki gökyüzü meraklılarının en fazla merak ettiği sorulardan biri de tutulmanın ülkeden izlenip izlenemeyeceği.

12 Ağustos 2026'daki Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

Tutulma geometrisi ve gerçekleşeceği saatler nedeniyle Türkiye tam veya parçalı tutulmanın gözlemlenebildiği alan içerisinde yer almıyor.

Bu nedenle Türkiye'de bulunan gözlemciler 12 Ağustos'taki tutulmayı gökyüzünden doğrudan izleyemeyecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN İZLENECEK?

Tam tutulmanın izlenebileceği dar hat, kuzey yarımkürenin belirli bölgelerinden geçecek.

Hat Arktik bölgeden Grönland'a, ardından İzlanda ve İspanya'ya doğru ilerleyecek ve Akdeniz yönünde sona erecek.

Özellikle Grönland, İzlanda ve İspanya'nın tutulma hattı içerisinde kalan kesimleri, tam Güneş tutulmasının izlenebileceği başlıca bölgeler olacak.

İspanya'da tutulmanın gün batımına yakın gerçekleşmesi beklenirken, İzlanda ve Grönland'da Güneş'in ufuktaki konumu farklı olacak.

AVRUPA'NIN BÜYÜK BÖLÜMÜ PARÇALI TUTULMAYI GÖRECEK

Tam tutulma hattının dışında kalan geniş bir coğrafyada ise parçalı Güneş tutulması gözlemlenecek.

Avrupa'nın önemli bölümünde Ay, Güneş'in bir kısmını örtecek. Ancak Güneş'in ne kadarının kapanacağı gözlem yapılan konuma göre değişecek.

Böylece tam tutulma hattından uzakta bulunan milyonlarca kişi de gök olayını parçalı tutulma şeklinde izleyebilecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tam Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Dünya üzerindeki belirli bir bölgeden bakıldığında Güneş'in görünen yüzünü tamamen kapatmasıyla meydana geliyor.

Ay'ın gölgesinin en karanlık bölümünün geçtiği dar bölgelerde tam tutulma yaşanırken, bunun çevresindeki çok daha geniş alanlarda parçalı tutulma gözlemleniyor.

Tam tutulma sırasında gündüz ışığı kısa süreliğine belirgin şekilde azalıyor ve Güneş'in koronası görünür hale geliyor.

GÜNEŞ TUTULMASINI ÇIPLAK GÖZLE İZLEMEYİN

Güneş tutulmasını gözlemlemek isteyenlerin göz sağlığı konusunda dikkatli olması gerekiyor.

Güneş'e tutulmanın parçalı evrelerinde çıplak gözle doğrudan bakılmamalı. Normal güneş gözlükleri de güvenli gözlem için yeterli koruma sağlamıyor.

Gözlem sırasında uygun standartlara sahip Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması gerekiyor. Teleskop, dürbün veya kamera gibi optik cihazlarla gözlem yapılacaksa cihazın önüne bu amaç için üretilmiş uygun Güneş filtresi takılması gerekiyor.

Tam tutulmanın görüleceği bölgelerde yaşayanlar ve bölgeye seyahat eden gökyüzü meraklıları, 12 Ağustos Çarşamba günü 2026'nın en dikkat çekici astronomi olaylarından birine tanıklık edecek.