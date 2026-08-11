Corendon Alanyaspor’da yeni sezon heyecanı başladı. Turuncu-yeşilli ekip, ligin ilk haftasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına devam ediyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Alanyaspor’da teknik heyet, antrenman programını oyuncuların fiziksel durumlarını ve maç temposunu artırmaya yönelik sürdürüyor.
Bu kapsamda turuncu-yeşilliler, kulübün U19 takımıyla antrenman maçında karşı karşıya geldi.
U19 TAKIMIYLA ANTRENMAN MAÇI
Gaziantep FK karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenman maçında futbolcuların performansı teknik heyet tarafından yakından takip edildi.
Çalışmada oyuncuların maç temposunun artırılması hedeflenirken, takımın sahadaki son durumu da değerlendirildi.
Teknik heyet, antrenman karşılaşması sayesinde futbolcuların fiziksel durumlarının yanı sıra saha içerisindeki uyumlarını da gözlemleme fırsatı buldu.
GAZİANTEP FK MAÇINA ODAKLANDILAR
Yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkacak Alanyaspor’da tüm konsantrasyon Gaziantep FK mücadelesine çevrildi.
Turuncu-yeşilli ekip, sezonun ilk haftasından istediği sonucu alarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Takımın hazırlık sürecinde gerçekleştirilecek antrenmanlarda maç temposunun yükseltilmesi ve Gaziantep FK karşılaşmasına hazır hale gelinmesi amaçlanıyor.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
U19 takımıyla yapılan antrenman maçının ardından Alanyaspor, Gaziantep FK karşılaşmasına yönelik çalışmalarını planlanan antrenman programıyla sürdürecek.
Teknik heyetin kalan süreçte oyuncuların performansını yakından takip ederek sezonun ilk maçı öncesinde takıma son şeklini vermesi bekleniyor.
Corendon Alanyaspor, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarına devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)