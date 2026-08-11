Marella Discovery bu sezon dördüncü kez Alanya limanında

Perseid meteor yağmuru Antalya’da en iyi nereden izlenir?

Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bunlar da ilginizi çekebilir

6 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi yeniden hesaplandı: En yüksek kazanç veren banka belli oldu

Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarına devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)

Teknik heyetin kalan süreçte oyuncuların performansını yakından takip ederek sezonun ilk maçı öncesinde takıma son şeklini vermesi bekleniyor.

U19 takımıyla yapılan antrenman maçının ardından Alanyaspor, Gaziantep FK karşılaşmasına yönelik çalışmalarını planlanan antrenman programıyla sürdürecek.

Takımın hazırlık sürecinde gerçekleştirilecek antrenmanlarda maç temposunun yükseltilmesi ve Gaziantep FK karşılaşmasına hazır hale gelinmesi amaçlanıyor.

Turuncu-yeşilli ekip, sezonun ilk haftasından istediği sonucu alarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkacak Alanyaspor’da tüm konsantrasyon Gaziantep FK mücadelesine çevrildi.

Teknik heyet, antrenman karşılaşması sayesinde futbolcuların fiziksel durumlarının yanı sıra saha içerisindeki uyumlarını da gözlemleme fırsatı buldu.

Çalışmada oyuncuların maç temposunun artırılması hedeflenirken, takımın sahadaki son durumu da değerlendirildi.

Gaziantep FK karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenman maçında futbolcuların performansı teknik heyet tarafından yakından takip edildi.

Bu kapsamda turuncu-yeşilliler, kulübün U19 takımıyla antrenman maçında karşı karşıya geldi.

Sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Alanyaspor’da teknik heyet, antrenman programını oyuncuların fiziksel durumlarını ve maç temposunu artırmaya yönelik sürdürüyor.

Corendon Alanyaspor’da yeni sezon heyecanı başladı. Turuncu-yeşilli ekip, ligin ilk haftasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.