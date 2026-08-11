MEDİPOL Bahçelievler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Emine Işıl Üstün, ortopedik ameliyat geçiren hastaların, ameliyat bölgesine zarar verme korkusuyla gereğinden fazla hareketsiz kalmasının ağrıyı kronik hale getirebileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, bel, boyun ve kas iskelet sistemi ağrıları yaşayan birçok kişi, ağrısı geçse bile yeniden incinme korkusuyla hareket etmekten kaçınıyor.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Doç. Dr. Emine Işıl Üstün, 'Kinezyofobi' olarak adlandırılan hareket korkusunun özellikle kronik ağrı hastalarında yaşam kalitesini düşürdüğünü, kişiye özel egzersiz programlarıyla bu döngünün kırılabileceğini kaydetti.

Üstün, uzun süren ağrıların bazı hastalarda 'hareket korkusu' geliştirdiğini, bu durumun doğru rehabilitasyon ve bireyselleştirilmiş egzersiz programlarıyla aşılabileceğini aktardı.

Üstün, 'Ağrı, vücudumuzun bize verdiği doğal bir uyarıdır. Ancak uzun süre ağrı yaşayan kişilerde bu durum zamanla hareket etmeye karşı aşırı korkuya dönüşebiliyor. Kişi ağrısı azalmış olsa bile eğilmekten, kalkmaktan ya da günlük yaşamda rahatlıkla yapabileceği hareketlerden kaçınabiliyor.' ifadelerini kullandı.

'KRONİK AĞRISI OLANLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA'

Hareket korkusunun özellikle uzun süreli bel ve boyun ağrısı yaşayanlarda, fibromiyalji hastalarında ve ortopedik ameliyat geçiren kişilerde daha sık görüldüğünü ifade eden Üstün, 'Ameliyat bölgesine zarar verme ya da yeniden incinme endişesi hastaları gereğinden fazla hareketsiz bırakabiliyor. Bu durum ağrıyı artırırken, artan ağrı da korkuyu besleyerek bir kısır döngü oluşturuyor.' uyarısında bulundu.

Kinezyofobinin doğru yaklaşımla tedavi edilebildiğini vurgulayan Üstün, şunları kaydetti: 'Hastaların hareketten tamamen kaçınması yerine, kendilerine özel planlanan egzersiz programlarıyla kademeli olarak günlük yaşama dönmeleri gerekiyor. Bazı hastalarda psikolojik destek de tedavinin önemli bir parçası olabiliyor. Kronik ağrıda en önemli yaklaşım, kişiye özel planlanan rehabilitasyon programlarıyla hastayı yeniden güvenli hareket etmeye teşvik etmektir.

Kaynak: AA