Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolundaki kritik Sturm Graz rövanşı 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da oynanacak.

Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada elde ettiği 2-0'lık avantajı koruyarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki kritik rövanş karşılaşması TV100 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ GÜNÜ: 11 AĞUSTOS 2026 SALI

MAÇ SAATİ: 21.30

CANLI YAYIN: TV100 / S SPORT PLUS

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Avusturya'daki rövanşa önemli bir avantajla çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında galip gelmesi veya berabere kalması halinde başka hiçbir sonuca ihtiyaç duymadan Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyetleri de tur için yeterli olacak. Sturm Graz'ın karşılaşmayı 1-0, 2-1, 3-2 veya 4-3 gibi tek farklı skorlarla kazanması halinde sarı-lacivertliler iki maçın toplam skorunda üstünlüğünü koruyarak tur atlayacak.

STURM GRAZ 2 FARKLI KAZANIRSA NE OLUR?

Rövanş karşılaşmasında Sturm Graz'ın 2 farklı galip gelmesi halinde iki maçın toplam skoru eşitlenecek.

Örneğin Sturm Graz'ın 2-0 kazanması halinde toplam skor 2-2, 3-1 kazanması halinde ise 3-3 olacak.

Bu durumda karşılaşmada uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa play-off turuna yükselecek ekip penaltı atışlarıyla belirlenecek.

FENERBAHÇE HANGİ SONUÇLARDA ELENİR?

Fenerbahçe için tehlikeli senaryo Sturm Graz'ın karşılaşmayı 3 veya daha fazla farkla kazanması.

Avusturya temsilcisinin 3-0, 4-1, 5-2 veya daha farklı bir skorla galip gelmesi halinde Sturm Graz iki maçın toplamında üstünlüğü ele geçirecek ve tur atlayan taraf olacak.

Bu durumda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu sona erecek.

Özetle; Fenerbahçe galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet halinde tur atlayacak. İki farklı mağlubiyette mücadele uzatmalara gidecek, üç veya daha fazla farklı mağlubiyette ise sarı-lacivertliler elenecek.

Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık avantajı koruyarak 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Sturm Graz karşısında Şampiyonlar Ligi play-off biletini almaya çalışacak.