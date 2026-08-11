Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bizzat duyurduğu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturma, yurtdışı hayali kuran binlerce kişinin kabusunu gün yüzüne çıkardı. Antalya, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen şok operasyonlarda, konsoloslukların çevrim içi vize randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyen karaborsa şebekesi çökertildi. Yabancı nüfusun ve turistik hareketliliğin kalbi konumundaki Alanya'daki vatandaşların da ciddi şekilde mağdur olduğu bu sistemik krizde, şebeke üyesi 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen K.E., T.K.Y., Ö.Ö., C.K., E.C.M., K.İ.T., M.A., K.E., F.N.K., S.Ş.H., M.A., T.A., F.T.G., P.D., F.B., T.C., M.Ö., A.G., B.E.E., Ç.K., E.Ç., E.D., F.K., G.K., S.A., T.U., B.V. ve T.A. adalete teslim edildi.

DİJİTAL TUZAK VE KORKUNÇ VERİ HIRSIZLIĞI

Yetkili aracı kurumların sistemlerine sızarak kotaları saniyeler içinde sömüren şebeke üyelerinin akılalmaz yöntemleri pes dedirtti. Sözde danışmanlık ve yazılım hizmeti adı altında vatandaşlara "kesin vize garantisi" sunan dolandırıcıların, başarısız işlemlerde hiçbir ücret iadesi yapmadığı saptandı. Asıl kan donduran detay ise başvuru sahiplerine ait en kritik kişisel verilerin yasa dışı yollarla kopyalanıp özel dijital havuzlara aktarılması oldu.

918 MİLYON LİRALIK KARA PARA TRAFİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın radarına takılan hesap hareketleri, vurgunun devasa boyutunu gözler önüne serdi. Ocak 2024 ile Temmuz 2026 tarihleri arasını kapsayan incelemelerde tam 2 milyar 841 milyon liralık akılalmaz bir işlem hacmi tespit edildi. Şebekenin ağına düşen 41 bini aşkın mağdurdan alınan yaklaşık 918 milyon liralık haksız kazancın, şirket ortakları ve çalışanların hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Yüz milyonlarca liralık kara paranın kripto varlıklar, kıymetli madenler ve nakit döngüsüyle aklandığı iddia ediliyor.

ALANYA TURİZMİNE VE TİCARETİNE AĞIR DARBE

Avrupa ülkelerinden vize almak için aylarca bekleyen vatandaşlar, bot yazılımlarla yaratılan bu suni karaborsanın en büyük kurbanı oldu. Randevu almanın imkansız hale gelmesi, özellikle yurtdışı bağlantılı ticari faaliyetlerin ve turistik çıkışların yoğun yaşandığı Alanya'da büyük tepki çekiyordu. Saniyeler içinde kotaları kapatarak sistemi felç eden karaborsacılara yönelik baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller mercek altına alındı. Soruşturmanın, çözülecek yeni şifreler ve dijital deliller ışığında daha da genişlemesi bekleniyor.