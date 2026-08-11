Sıcak havalarda birçok kişinin ortak şikâyeti olan sivrisinek ısırıklarıyla ilgili dikkat çeken yeni bir araştırma yayımlandı. Bazı kişilerin aynı ortamda bulunmalarına rağmen neden diğerlerinden daha fazla sivrisinek çektiği sorusuna ilişkin yeni bulgular elde edildi.

ABD merkezli iScience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, insanların cildinde bulunan bakteriler ve bu bakterilerin meydana getirdiği kişiye özgü koku profili, sivrisineklerin kimi ısıracağını belirleyen unsurlardan biri olabilir.

120 KİŞİ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Araştırma ABD'nin Miami kentinde 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Deneylerde üç farklı sivrisinek türünün insanların oluşturduğu kokulara verdiği tepkiler incelendi.

Elde edilen sonuçlarda sivrisinek türlerinin koku tercihlerinin birbirinden farklı olabildiği görüldü. Bir başka ifadeyle, bir kişiyi belirli bir sivrisinek türü daha çekici bulurken başka bir tür aynı kişiye daha az ilgi gösterebiliyor.

CİLTTE 246 BAKTERİ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de insan cildindeki bakteri çeşitliliği oldu. Araştırmacılar, incelemeler sırasında insan vücudunda 246 bakteri türü tespit etti.

Bulgular, ciltte yaşayan bakterilerin oluşturduğu kimyasal bileşimlerin insanların kendilerine özgü kokularının meydana gelmesinde rol oynayabileceğine işaret etti.

Bu koku farklılıklarının da sivrisineklerin insanlara yönelmesinde etkili unsurlardan biri olabileceği değerlendirildi.

HER SİVRİSİNEK AYNI KOKUYU TERCİH ETMİYOR

Araştırmada kullanılan üç sivrisinek türünün farklı koku bileşimlerine yönelmesi, sivrisineklerin insan seçiminin tek bir kokuyla açıklanamayabileceğini gösterdi.

Araştırmacıların bulgularına göre, ciltteki bakteriler tarafından oluşturulan kişiye özgü koku profili sivrisineklerin ilgisini artırabilen faktörlerden biri.

Böylece aynı ortamda bulunan iki kişiden birinin neden daha fazla sivrisinek ısırığına maruz kaldığına ilişkin araştırmalara yeni bir veri daha eklenmiş oldu.

SİVRİSİNEKLERİN TERCİHİNDE CİLT BAKTERİLERİ DE ETKİLİ OLABİLİR

Araştırma sonuçları, sivrisineklerin bazı insanları daha fazla tercih etmesinde ciltteki mikroorganizmaların ve bunların oluşturduğu kokuların rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Çalışmanın bulguları, gelecekte sivrisineklerin insanları nasıl seçtiğinin daha iyi anlaşılmasına ve buna yönelik yeni korunma yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek.