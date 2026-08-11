İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı heyeti, Alanya’da bir dizi temas kapsamında Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bir araya geldi.

Milli Takım Teknik Direktörü Levent Zoroğlu ile milli sporcular Elanur Kaçar ve Yurdal Efe Aysan, Kaymakam Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı’nın çalışmaları, sporcuların elde ettiği başarılar ve devam eden hazırlık süreci üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

MİLLİ TAKIMIN ÇALIŞMALARI KONUŞULDU

Teknik Direktör Levent Zoroğlu, görüşmede milli takımın çalışmaları hakkında bilgi verirken, milli sporcuların performansları ve başarıları da ziyaretin gündeminde yer aldı.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, milli sporcular Elanur Kaçar ve Yurdal Efe Aysan ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Sporcuların milli forma altında Türkiye’yi temsil etmesinin önemine değinen Öztürk, gösterdikleri mücadele ve elde ettikleri başarılardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN BAŞARI DİLEĞİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı Teknik Direktörü Levent Zoroğlu ile milli sporcular Elanur Kaçar ve Yurdal Efe Aysan’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Milli sporcuların Türkiye’yi başarıyla temsil etmelerinden duyduğu memnuniyeti belirten Öztürk, sporculara bundan sonraki müsabaka ve çalışmalarında başarı diledi.

MİLLİ SPORCULARA DESTEK MESAJI

Görüşmede sporun ve milli takım düzeyinde elde edilen başarıların önemine dikkat çekilirken, sporcuların çalışmalarını sürdürmesi ve yeni başarılara ulaşması temennisinde bulunuldu.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından ziyaret sona erdi. (Mehmet TUNÇ)