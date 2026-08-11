Alanya Belediyesi, kadınların sosyal yaşama katılımını destekleyen ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi tarafından kadınlara özel ücretsiz pilates kursları düzenlenmeye başladı.

Kadınların spora daha kolay erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen kurslar, Alanya’nın iki farklı noktasında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

PİLATES KURSLARI İKİ FARKLI NOKTADA

Ücretsiz pilates dersleri Galip Dere Engelsiz Halk Plajı ile 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda yapılıyor.

Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde pilates hareketlerini ve doğru teknikleri öğrenirken düzenli egzersiz yapma fırsatı da yakalıyor.

Programla kadınların fiziksel olarak daha aktif bir yaşam sürmelerinin desteklenmesinin yanı sıra sporun günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor.

HEM SPOR HEM SOSYALLEŞME İMKÂNI

Pilates kursları yalnızca egzersiz yapmak isteyen kadınları bir araya getirmekle kalmıyor, katılımcılara birlikte vakit geçirme ve sosyalleşme imkânı da sağlıyor.

Derslere katılan kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde bedenlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirirken, grup halinde yapılan etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

KADINLARIN SPORA ERİŞİMİ DESTEKLENİYOR

Alanya Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, sağlıklı yaşama adım atan tüm katılımcılara başarı dilekleri iletildi.

Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen ücretsiz kurslarla kadınların sporla buluşmasının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Alanya Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerle kentte sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı sürdürüyor. (Mehmet TUNÇ)