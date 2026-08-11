Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte parmak arası terlikler günlük yaşamda en fazla tercih edilen ayakkabı seçeneklerinden biri haline geliyor. Plajda, tatilde veya günlük kısa yürüyüşlerde kullanılan terliklerin rahatlığı ise ayak sağlığı açısından bazı sorunları beraberinde getirebiliyor.

Özellikle bütün kış ayağa sıkı oturan ve ayağı destekleyen ayakkabılar kullandıktan sonra yaz mevsiminde bir anda parmak arası terliklere geçilmesi, ayakların alışık olmadığı şekilde çalışmasına neden olabiliyor.

İngiltere'de ayak sağlığı uzmanı olan Dr. Helen Branthwaite, parmak arası terliklerle ilgili sorunun yalnızca terliğin kendisinden değil, mevsim geçişinde ayakkabı alışkanlıklarının aniden değiştirilmesinden de kaynaklanabileceğini belirtti.

KIŞLIK AYAKKABIDAN TERLİĞE GEÇİŞE DİKKAT

Kış boyunca ayağı çevreleyen ve destekleyen ayakkabılar kullanıldığını hatırlatan Branthwaite, doğrudan daha az destek sağlayan terliklere geçildiğinde ayağın normalden fazla zorlanabileceğini söyledi.

Branthwaite, "Ayağınıza çok sıkı oturan bir ayakkabıdan sonra doğrudan terlik giymeye geçtiğinizde birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu, ayağınızın normalden daha fazla zorlanması anlamına gelir ve bu da sakatlanmaya daha yatkın hale gelmenize neden olur" dedi.

AYAKLAR YANLARA DOĞRU AÇILABİLİR

Parmak arası terlik kullanımında ayağın zaman içerisinde farklı şekilde çalışmaya başlayabileceğini belirten Branthwaite, ayakların yanlara doğru yayılma eğilimi gösterebileceğine dikkat çekti.

Uzman, durumu uzun süre korse kullanıldıktan sonra korsenin çıkarılmasına benzeterek, parmak arası terlik kullanımında ayakların zamanla yanlara doğru açılabileceğini ve şekil değiştirebileceğini ifade etti.

TOPUKLAR DARBEYE DAHA AÇIK HALE GELİYOR

Parmak arası terliklerin yapısı nedeniyle topuk bölgesinin yeterince korunamayabileceğini belirten Branthwaite, topuğun yürüyüş sırasında daha fazla darbeye maruz kalabileceğini söyledi.

Terliklerin ayak bileği eklemine sağladığı desteğin de sınırlı olduğuna dikkat çeken uzman, bu nedenle ayakkabı seçiminde yalnızca rahatlık hissine göre hareket edilmemesi gerektiğini belirtti.

PARMAKLAR TERLİĞİ TUTMAK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞABİLİR

Parmak arası terlik kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ayak parmaklarının hareketi.

Branthwaite'e göre terliğin ayakta kalmasını sağlamak için parmakların aşırı kavrama eğilimi göstermesi bazı sorunlara yol açabiliyor. Bu durum sürtünmeyi artırarak ayaklarda su toplanmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle uzun süre ayakta kalınacak veya fazla yürünecek günlerde kullanılacak ayakkabının yapısına dikkat edilmesi önem taşıyor.

TERLİĞİNİZİ İKİYE BÜKEBİLİYORSANIZ DİKKAT

Ayak sağlığı uzmanı, yazlık ayakkabı ve terlik seçerken özellikle taban yapısının değerlendirilmesini öneriyor.

Ayakkabının tabanı ve üretildiği malzeme, ayağın hareket biçimini ve kişinin yürüyüşünü doğrudan etkileyebiliyor.

Branthwaite, terliğin kolaylıkla ikiye bükülebilmesi durumunda tabanın ayağın ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak kadar güçlü olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

AÇIK AYAKKABILARDA CİLT DAHA HIZLI KURUYABİLİR

Yaz aylarında yalnızca ayağın mekanik olarak desteklenmesi değil, cilt bakımı da önem taşıyor.

Terlik ve benzeri açık ayakkabılar kullanıldığında ayak derisinin daha hızlı kuruyabileceğine dikkat çeken Branthwaite, kuruluğun başlangıçta fark edilmeyebileceğini belirtti.

Sorun ilerlediğinde topuklarda sertleşme meydana gelebilirken, tırnaklarda da kırılgan bir görünüm ortaya çıkabiliyor.

HER GÜN NEMLENDİRİCİ ÖNERİSİ

Ayak derisinin kurumasını önlemek için düzenli bakım yapılması gerektiğini belirten uzman, ayaklara her gün nemlendirici uygulanmasını önerdi.

Özellikle yaz boyunca açık ayakkabı kullananların ayak derisini ve topuklarını düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

AYAK NUMARASI ZAMANLA DEĞİŞEBİLİR

Ayakkabı seçiminde sık yapılan hatalardan birinin de yıllarca aynı ayak numarasının kullanılacağını düşünmek olduğunu belirten Branthwaite, ayakların zaman içerisinde değişebildiğini hatırlattı.

Uzman, kişilerin belirli aralıklarla ayak numaralarını yeniden ölçtürmesini tavsiye ederek, bir dönem 36 numara ayakkabı kullanmanın kişinin hayatı boyunca aynı numarayı kullanacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Ayak sağlığını korumak için yazlık ayakkabı seçiminde taban desteği, kullanılan malzeme, ayağa uygunluk ve kullanım süresinin dikkate alınması, ayak bakımının da ihmal edilmemesi öneriliyor.