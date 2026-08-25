MasterChef Türkiye 2026 sezonunun üçüncü haftasında takımların belirlenmesinin ardından stüdyoda gergin anlar yaşandı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Antalyalı Şadi Altınay ile Eyyüp Can arasında çıkan tartışma, diğer yarışmacılara da yansıdı. Yayınlanan son bölüme göre, ikili arasındaki yüksek tansiyon stüdyodaki genel atmosferi doğrudan etkiledi.

TARTIŞMANIN NEDENİ MERAK KONUSU

Takım oyunları öncesinde iplerin gerildiği olayda, Şadi ve Eyyüp Can arasındaki anlaşmazlık stüdyoya yansıdı. Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesiyle birlikte diğer yarışmacıların da gerginliğe dahil olduğu gözlemlendi.

ECZACILIKTAN MASTERCHEF KADROSUNA

Yarışmada 9. beyaz önlüğü alarak ana kadroya girmeyi başaran 51 yaşındaki Şadi Altınay, farklı kariyer geçmişiyle öne çıkıyor. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Altınay, mutfak sanatlarına duyduğu ilgi üzerine Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulunda profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Antalyalı yarışmacının eczacılıktan profesyonel mutfağa uzanan bu yolculuğu, programın takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.