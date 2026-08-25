Alanya’da seyir halindeki kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Süleyman Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

LASTİĞİN PATLAMASIYLA KAZA YAPTI

Kaza, saat 08.00 sıralarında Gözüküçüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Sarıveliler istikametinden Alanya yönüne 07 E 5186 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Süleyman Yıldız’ın aracının sol arka lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yıldız, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın meydana geliş koşullarının yürütülecek incelemeler kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.